https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/minselkhoz-predlozhit-kabminu-uvelichit-finansirovanie-selkhozprogrammy-v-dva-raza-1046637753.html

Минсельхоз предложит Кабмину увеличить финансирование сельхозпрограммы в два раза

Минсельхоз предложит Кабмину увеличить финансирование сельхозпрограммы в два раза

На реализацию программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" из средств республиканского бюджета было выделено 100 миллионов рублей. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T10:03+0300

2023-06-30T10:03+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Министерство сельского хозяйство намерено предложить правительству Абхазии в 2024 году увеличить финансирование программы "Развитие сельского хозяйства" на сто процентов, рассказал в эфире программы "Посредник" на радио Sputnik глава ведомства, вице-премьер Беслан Джопуа. По его словам, для того чтобы сократить количество импортных овощей и фруктов на местном рынке, нужно увеличить финансирование крестьянских хозяйств и предпринимателей, которые занимаются выращиванием сельхозпродукции. "Сто миллионов – это не развитие сельского хозяйства, это поддержание фермерских крестьянских хозяйств небольших, это помощь крестьянам. Развитие сельского хозяйства требует больших, миллиардных вложений. Тем не менее тенденция, что наша продукция, хоть и медленными темпами, постепенно вытесняет импортную продукцию с прилавка, существует", – добавил он.Джопуа отметил, что комиссия Минсельхоза в 2023 году рассмотрела 123 проекта. Прежде чем выделить средства, члены комиссии и представители различных ведомств, лично выезжают на места для проверки. Если все в порядке, после этого заявителю для развития бизнеса предоставляют саженцы, оборудование, стройматериалы и многое другое.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/biznes-ot-diletanta-kak-yurist-vozrodila-sovetskiy-sovkhoz-v-abkhazii-1046438406.html

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