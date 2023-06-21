https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/biznes-ot-diletanta-kak-yurist-vozrodila-sovetskiy-sovkhoz-v-abkhazii-1046438406.html

Бизнес от "дилетанта": как юрист возродила советский совхоз в Абхазии

Бизнес от "дилетанта": как юрист возродила советский совхоз в Абхазии

Совхоз "Кохора" в советские времена славился своими отборными мандаринами, которые разъезжались по республикам СССР, попадали на прилавки столичных... 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T10:25+0300

2023-06-21T10:25+0300

2023-06-21T11:34+0300

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В 2019 году юрист Елана Джопуа, оставив работу на госслужбе, решила выращивать на территории бывшего цитрусового совхоза голубику. Ее эксперимент дал свои первые крупные плоды спустя три года, и вот, уже кохорская голубика завоевывает себе имя на российском рынке.Асмат Цвижба, SputnikУход и вредителиВилла "Елана" – так теперь называется бывший советский цитрусовый совхоз Ткуарчалского района. Ощущение действительно соответствующее – ровные ряды зеленых кустов голубики на равнине и холмах располагаются между горами и морем. Кажется, что ты находишься где-то в Европе, на небольшой плантации, которую засадил престарелый бизнесмен, чтобы не скучать на пенсии.На самом деле, выращивание голубики – кропотливый труд. На вилле засажено восемь гектаров ягоды, это 26 600 корней. Саженцы были привезены из Польши.Посадку начали в 2019 году, продолжили в 2020, а первый урожай собрали уже в 2021 году. В 2022 году уже собрали пять-семь тонн, в этом году планируют до 35 тонн. Сбор начинается в начале мая и продолжается до середины июля, а с марта по сентябрь за ягодой нужен тщательный уход и удобрение минералами.Вдоль каждого ряда Елана посадила кусты роз. Это не для красоты, по ее словам, они служат индикатором грибка. Но с еще одним вредителем владельцы плантации никак не могут побороться. Дрозды, по словам девушки, в 2022 году "собрали" до 1,5 тонны ягоды."Они в таком количестве их съедают, что не могут летать и как куры ходят по полю", – шутит она.Борьба с безработицейМеж рядами виднеются разноцветные шляпки сборщиц. В основном ягоду собирают женщины, мужчины заняты перевозом, доставкой до холодильника, сбором ящиков.Женщины на одном из рядов заверили меня, что в день вдвоем собирают 12 ящиков – 72 килограмма. Их соседка похвастаться такими результатами не может.– Давно вы здесь работаете?– Нет, сегодня первый день.– И как вам?– Ой, очень жарко.Елита – учитель математики местной кохорской школы. Она уже второй год участвует в сборе. Она объяснила, что голубику нельзя собирать горстью, а по штуке и складывать в ладонь, чтобы "не испортить консистенцию".– А почему решили этим заняться на летних каникулах?– Ну, чтобы отвлечься от домашних проблем, подзаработать и пообщаться, конечно же.Территориально Кохора относится к Ткуарчалскому району, но и до Гала здесь недалеко. Елана считает, что район очень перспективный для сельского хозяйства, а несколько подобных предприятий смогут решить проблему с оттоком населения и безработицей."Наши кусты не полноурожайные, только через два года они в полную отдачу начнут работать, а это уже не сто человек, это уже порядка трехсот и выше людей. То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский районы рабочей силой, я думаю, что оттока людей из этого района не будет", – сказала она.Ориентир на экспортИз кустов голубика в специальных контейнерах попадает в большой холодильник. Для транспортировки она должна остыть до +17°С, а потом еще до +4°С – +6°С, но, по словам Еланы, голубика отправляется покупателю уже после первого этапа охлаждения из-за большого спроса.По словам Еланы, из-за особенностей микроклимата, абхазская голубика поспевает на неделю раньше грузинской, популярной на российском рынке, поэтому может легко с ней конкурировать.Дилетант и самоучка"Я дилетант, я самоучка", – говорит Елана и объясняет, что уровень ее знаний в сельхоз сфере – второй курс агроинженерного факультета. В это сложно поверить, ведь девушка легко разбирается в сортах, знает все названия химикатов и злится, что в Абхазии нет специальной лаборатории, куда можно обратиться за помощью.По образованию девушка юрист, много лет она проработала в Администрации президента и других госслужбах."Я даже цветок не выращивала на подоконнике. У нас в Парламенте какой-то несчастный цветок стоял, который я никогда не поливала, но я не знаю, почему. Наверное, это с возрастом, да?" – шутит она.Девушка признается, что ее привлекает возможность видеть результат своего труда. По ее словам, в Сухум она ездить лишь ночевать, а весь день проводит на поле."Есть женщины, на которых я смотрю и черпаю в них вдохновение. В сельском хозяйстве я даже не знаю, есть такие женщины или нет, но, мне кажется, все это зависит от желания и от увлеченности. Мне кажется, даже женщины более трудолюбивые, может быть, более ответственные", – говорит она.На голубике Елана останавливаться не намерена. Не так давно она привезла из Турции саженцы мандаринов и намерена возродить знаменитый цитрусовый совхоз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/golubichnye-plany-chto-mozhet-zamenit-abkhazskiy-mandarin-1046041425.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/koroleva-poley-kak-yurist-iz-abkhazii-prodaet-rossiyanam-golubiku-1046435109.html

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