https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/nalogovye-narusheniya-na-summu-bolee-335-millionov-rubley-vyyavili-v-abkhazii-za-dva-goda-1046639974.html

Налоговые нарушения на сумму более 335 миллионов рублей выявили в Абхазии за два года

Налоговые нарушения на сумму более 335 миллионов рублей выявили в Абхазии за два года

Координационное совещание правоохранителей по результатам деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T11:59+0300

2023-06-30T11:59+0300

2023-06-30T12:42+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. С 2020 по 2022 год в соответствии с информацией Министерства по налогам и сборам Генпрокуратурой Абхазии выявлены налоговые нарушения на общую сумму 335,7 миллиона рублей. Об этом сообщила и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Лиана Тарба.Нарушения на сумму 301,8 миллиона рублей были совершены юридическими лицами, нарушения на сумму 33,9 миллиона – индивидуальными предпринимателями. В большей степени в рамках налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов и земельного налога, отметила Лиана Тарба. "Следует отметить, что материалы проверок на озвученные выше факты нарушений налогового законодательства Абхазии, подпадающие под уголовно-наказуемые в соответствии с нормами Уголовного кодекса Абхазии, министерством и подразделениями МНС Абхазии в органы прокуратуры за обсуждаемый период не направлялись", – сказала Тарба.Она добавила, что Контрольной палатой в прокуратуру направлено девять материалов для дачи правовой оценки: возбуждено одно уголовное дело, в отношении четырех граждан Абхазии отказано в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, внесено семь представлений для устранения нарушений. Контрольно-ревизионным управлением Минфина в Генпрокуратуру направлено три материала проверок. В возбуждении одного уголовного дела было отказано из-за смерти подозреваемого. Остальные дела направлены на проверку в службу Госбезопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html

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