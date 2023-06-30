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Налоговые нарушения на сумму более 335 миллионов рублей выявили в Абхазии за два года
Налоговые нарушения на сумму более 335 миллионов рублей выявили в Абхазии за два года
Координационное совещание правоохранителей по результатам деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T11:59+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. С 2020 по 2022 год в соответствии с информацией Министерства по налогам и сборам Генпрокуратурой Абхазии выявлены налоговые нарушения на общую сумму 335,7 миллиона рублей. Об этом сообщила и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Лиана Тарба.Нарушения на сумму 301,8 миллиона рублей были совершены юридическими лицами, нарушения на сумму 33,9 миллиона – индивидуальными предпринимателями. В большей степени в рамках налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов и земельного налога, отметила Лиана Тарба. "Следует отметить, что материалы проверок на озвученные выше факты нарушений налогового законодательства Абхазии, подпадающие под уголовно-наказуемые в соответствии с нормами Уголовного кодекса Абхазии, министерством и подразделениями МНС Абхазии в органы прокуратуры за обсуждаемый период не направлялись", – сказала Тарба.Она добавила, что Контрольной палатой в прокуратуру направлено девять материалов для дачи правовой оценки: возбуждено одно уголовное дело, в отношении четырех граждан Абхазии отказано в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, внесено семь представлений для устранения нарушений. Контрольно-ревизионным управлением Минфина в Генпрокуратуру направлено три материала проверок. В возбуждении одного уголовного дела было отказано из-за смерти подозреваемого. Остальные дела направлены на проверку в службу Госбезопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/lichnyy-kabinet-nalogoplatelschika-poyavilsya-na-sayte-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-1046569594.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Налоговые нарушения на сумму более 335 миллионов рублей выявили в Абхазии за два года

11:59 30.06.2023 (обновлено: 12:42 30.06.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Координационное совещание правоохранителей по результатам деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений за 2020-2022 годы состоялось в Сухуме 30 июня.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. С 2020 по 2022 год в соответствии с информацией Министерства по налогам и сборам Генпрокуратурой Абхазии выявлены налоговые нарушения на общую сумму 335,7 миллиона рублей. Об этом сообщила и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Лиана Тарба.
Тарба уточнила, что речь идет о тех нарушениях, которые попадают под признаки уголовно наказуемых.
Нарушения на сумму 301,8 миллиона рублей были совершены юридическими лицами, нарушения на сумму 33,9 миллиона – индивидуальными предпринимателями.
В большей степени в рамках налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов и земельного налога, отметила Лиана Тарба.
"Следует отметить, что материалы проверок на озвученные выше факты нарушений налогового законодательства Абхазии, подпадающие под уголовно-наказуемые в соответствии с нормами Уголовного кодекса Абхазии, министерством и подразделениями МНС Абхазии в органы прокуратуры за обсуждаемый период не направлялись", – сказала Тарба.
Она добавила, что Контрольной палатой в прокуратуру направлено девять материалов для дачи правовой оценки: возбуждено одно уголовное дело, в отношении четырех граждан Абхазии отказано в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, внесено семь представлений для устранения нарушений.
Контрольно-ревизионным управлением Минфина в Генпрокуратуру направлено три материала проверок. В возбуждении одного уголовного дела было отказано из-за смерти подозреваемого. Остальные дела направлены на проверку в службу Госбезопасности.
Личный кабинет налогоплательщика - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2023
В Абхазии
Личный кабинет налогоплательщика появился на сайте Министерства по налогам и сборам
26 июня, 20:15
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