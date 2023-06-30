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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 июля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T18:24+0300

2023-06-30T18:24+0300

2023-06-30T18:49+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В выходные дни 1 и 2 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии