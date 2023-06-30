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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 июля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T18:24+0300
2023-06-30T18:24+0300
2023-06-30T18:49+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В выходные дни 1 и 2 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 1 и 2 июля
18:24 30.06.2023 (обновлено: 18:49 30.06.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В выходные дни 1 и 2 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.