https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-desyat-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046656630.html

Средства ПВО России уничтожили десять украинских дронов за сутки

Средства ПВО России уничтожили десять украинских дронов за сутки

Всего с 24 февраля 2022 года было уничтожено 4833 украинских беспилотников. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T19:12+0300

2023-06-30T19:12+0300

2023-06-30T19:12+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.Ведомство сообщает, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", самоходная гаубица "Гвоздика".На Красно-Лиманском направлении поражены до 50 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял отражена атака мотопехотной роты ВСУ в направлении Старомайорского, нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Левадного. На Запорожском направлении за сутки противник потерял до 120 человек, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, на Купянском направлении - до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М77, гаубицу "Мста-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/bolee-500-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046632595.html

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