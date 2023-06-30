https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-desyat-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046656630.html
Средства ПВО России уничтожили десять украинских дронов за сутки
Средства ПВО России уничтожили десять украинских дронов за сутки
Всего с 24 февраля 2022 года было уничтожено 4833 украинских беспилотников. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T19:12+0300
2023-06-30T19:12+0300
2023-06-30T19:12+0300
россия
военная спецоперация рф в донбассе
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0f/1039109152_0:120:2950:1779_1920x0_80_0_0_4830a732705ecf862bd52870cf63e9cf.jpg
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.Ведомство сообщает, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", самоходная гаубица "Гвоздика".На Красно-Лиманском направлении поражены до 50 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял отражена атака мотопехотной роты ВСУ в направлении Старомайорского, нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Левадного. На Запорожском направлении за сутки противник потерял до 120 человек, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, на Купянском направлении - до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М77, гаубицу "Мста-Б".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/bolee-500-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1046632595.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0f/1039109152_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_ab3c37d4fea8d351c5ee2629e7ffc9fc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России уничтожили десять украинских дронов за сутки
Всего с 24 февраля 2022 года было уничтожено 4833 украинских беспилотников.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
Ведомство сообщает, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", самоходная гаубица "Гвоздика".
На Красно-Лиманском направлении поражены до 50 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял отражена атака мотопехотной роты ВСУ в направлении Старомайорского, нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Левадного.
На Запорожском направлении за сутки противник потерял до 120 человек, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, на Купянском направлении - до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М77, гаубицу "Мста-Б".