https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskiy-sud-priznal-nedeystvuyuschimi-resheniya-gorsobraniya-po-kapitalnomu-stroitelstvu-1046646063.html
Сухумский суд признал недействующими решения Горсобрания по капитальному строительству
Сухумский суд признал недействующими решения Горсобрания по капитальному строительству
Решения Сухумского суда могут быть обжалованы в Кассационной коллегии Верховного суда по административным делам и делам об административных правонарушениях в... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T12:48+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Столичный суд признал недействующими решения Сухумского городского Собрания №126 и №127 от 12 ноября 2009 года, касающиеся капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба суда.Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль сухумской набережной – на территории от грузового порта до Красного моста, от моря до улиц Имама Шамиля, Лакоба, проспекта Мира.Решение №127 ограничивало высоту построек на указанной территории 16 метрами. Тема высотного строительства в столице вновь приобрела актуальность в феврале этого года, когда местные активисты обратили внимание на то, что многоэтажное здание, строящееся на улице Когония неподалеку от российского посольства, сильно возвышается над остальными строениями и, по их мнению, ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной.В абхазском сегменте соцсетей было опубликовано решение Сухумского городского Собрания от 12 ноября 2009 года, согласно которому до утверждения генерального плана города администрация города должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство (здания, высотой до 16 метров), в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия.Администрация Сухума посчитала решение Горсобрания незаконным и обратилась в суд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/storona-otvetchika-v-dele-o-vysotnom-stroitelstve-v-sukhume-poprosila-ob-otvode-sudi-1046560315.html
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абхазия, новости, сухум
Сухумский суд признал недействующими решения Горсобрания по капитальному строительству
12:48 30.06.2023 (обновлено: 13:33 30.06.2023)
Решения Сухумского суда могут быть обжалованы в Кассационной коллегии Верховного суда по административным делам и делам об административных правонарушениях в течение 20 дней.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik.
Столичный суд признал недействующими решения Сухумского городского Собрания №126 и №127 от 12 ноября 2009 года, касающиеся капитального строительства. Об этом сообщает
пресс-служба суда.
Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль сухумской набережной – на территории от грузового порта до Красного моста, от моря до улиц Имама Шамиля, Лакоба, проспекта Мира.
Решение №127 ограничивало высоту построек на указанной территории 16 метрами.
Тема высотного строительства в столице вновь приобрела актуальность в феврале этого года, когда местные активисты обратили внимание на то, что многоэтажное здание, строящееся на улице Когония неподалеку от российского посольства, сильно возвышается над остальными строениями и, по их мнению, ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной.
В абхазском сегменте соцсетей было опубликовано решение Сухумского городского Собрания от 12 ноября 2009 года, согласно которому до утверждения генерального плана города администрация города должна приостановить выдачу разрешений на капитальное строительство (здания, высотой до 16 метров), в том числе вдоль береговой зоны и в местах расположения объектов историко-культурного наследия.
Администрация Сухума посчитала решение Горсобрания незаконным и обратилась в суд.