https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/bzhaniya-priglasil-putina-na-prazdnovanie-30-letiya-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-abkhazii-1046661654.html
Бжания пригласил Путина на празднование 30-летия Дня победы и Независимости Абхазии
Бжания пригласил Путина на празднование 30-летия Дня победы и Независимости Абхазии
Телефонный разговор глав Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина состоялся в субботу, 1 июля. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T15:00+0300
2023-07-01T15:00+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в праздновании 15-летия международного признания независимости и 30-летия Дня Победы и Независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Асланом Бжания. Абхазский президент выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.Стороны обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/putin-i-bzhaniya-obsudili-realizatsiyu-planov-po-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1046660881.html
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владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия, политика
Бжания пригласил Путина на празднование 30-летия Дня победы и Независимости Абхазии
Телефонный разговор глав Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина состоялся в субботу, 1 июля.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в праздновании 15-летия международного признания независимости и 30-летия Дня Победы и Независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Асланом Бжания. Абхазский президент выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.
Стороны обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.