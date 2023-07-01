https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/bzhaniya-priglasil-putina-na-prazdnovanie-30-letiya-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-abkhazii-1046661654.html

Бжания пригласил Путина на празднование 30-летия Дня победы и Независимости Абхазии

Бжания пригласил Путина на празднование 30-летия Дня победы и Независимости Абхазии

Телефонный разговор глав Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина состоялся в субботу, 1 июля. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T15:00+0300

2023-07-01T15:00+0300

2023-07-01T15:00+0300

в абхазии

владимир путин

аслан бжания

абхазия

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1a/1041167593_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9fe600abb9ec948edced540c1fca9c2f.jpg

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в праздновании 15-летия международного признания независимости и 30-летия Дня Победы и Независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Асланом Бжания. Абхазский президент выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.Стороны обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/putin-i-bzhaniya-obsudili-realizatsiyu-planov-po-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1046660881.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия, политика