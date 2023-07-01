Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/kak-uluchshit-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-stranakh-sng-i-kak-zainteresovat-etim-molodezh-1046662570.html
Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь
Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь
В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T15:58+0300
2023-07-01T15:59+0300
россотрудничество
русский язык
в мире
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/01/1046662250_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_87322fdd805f7a13d47d961526f3c3ee.jpg
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством, завершилась 1 июля.Тема – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность – 24 академических часа.В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев.В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран.Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/takie-obstoyatelstva-o-roli-russkogo-yazyka-v-prodvizhenii-abkhazskoy-kultury-1042656357.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/01/1046662250_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_a71428155cc4abfb22ada9128bfdcc6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россотрудничество, русский язык, в мире, россия, общество
россотрудничество, русский язык, в мире, россия, общество

Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь

15:58 01.07.2023 (обновлено: 15:59 01.07.2023)
© Foto / РоссотрудничествоПреподавание русского языка в странах СНГ
Преподавание русского языка в странах СНГ - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2023
© Foto / Россотрудничество
Подписаться на
НовостиTelegram
В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством, завершилась 1 июля.
Тема – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность – 24 академических часа.
В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.

"Актуальность проводимых мероприятий заключается в том, что методы и методики, представленные в рамках курса, были отобраны с учетом конкретной целевой аудитории и с учетом ее разноплановости. Они ориентированы на запросы контингента, с которым работают педагоги за рубежом", – пояснили Sputnik в Россотрудничестве.

Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.
Такие обстоятельства: о чтении, роли русского языка в продвижении абхазской культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2022
Радио
Такие обстоятельства: о роли русского языка в продвижении абхазской культуры
17 ноября 2022, 09:56
В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев.
"Участников из стран СНГ заинтересовали особенности работы с иностранной молодежью, задавали вопросы о развитии любви к чтению и потребности в знаниях о современной литературе, – рассказали в Россотрудничестве. – Участников из Европы интересовали вопросы мотивации к изучению русского языка и поддержания интереса к его изучению в современных условиях".
В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран.
© Foto / РоссотрудничествоПреподавание русского языка в странах СНГ
Преподавание русского языка в странах СНГ - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2023
Преподавание русского языка в странах СНГ
© Foto / Россотрудничество
Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.
В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).
Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.
Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй – с 21 по 28 октября.
Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0