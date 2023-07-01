Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь
15:58 01.07.2023 (обновлено: 15:59 01.07.2023)
© Foto / РоссотрудничествоПреподавание русского языка в странах СНГ
© Foto / Россотрудничество
В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством, завершилась 1 июля.
Тема – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность – 24 академических часа.
В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.
"Актуальность проводимых мероприятий заключается в том, что методы и методики, представленные в рамках курса, были отобраны с учетом конкретной целевой аудитории и с учетом ее разноплановости. Они ориентированы на запросы контингента, с которым работают педагоги за рубежом", – пояснили Sputnik в Россотрудничестве.
Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.
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В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев.
"Участников из стран СНГ заинтересовали особенности работы с иностранной молодежью, задавали вопросы о развитии любви к чтению и потребности в знаниях о современной литературе, – рассказали в Россотрудничестве. – Участников из Европы интересовали вопросы мотивации к изучению русского языка и поддержания интереса к его изучению в современных условиях".
В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран.
© Foto / РоссотрудничествоПреподавание русского языка в странах СНГ
Преподавание русского языка в странах СНГ
© Foto / Россотрудничество
Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.
В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).
Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.
Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй – с 21 по 28 октября.
Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.