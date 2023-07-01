https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/kak-uluchshit-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-stranakh-sng-i-kak-zainteresovat-etim-molodezh-1046662570.html

Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь

Как улучшить преподавание русского языка в странах СНГ и как заинтересовать этим молодежь

В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-01T15:58+0300

2023-07-01T15:58+0300

2023-07-01T15:59+0300

россотрудничество

русский язык

в мире

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/01/1046662250_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_87322fdd805f7a13d47d961526f3c3ee.jpg

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством, завершилась 1 июля.Тема – "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность – 24 академических часа.В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев.В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран.Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/takie-obstoyatelstva-o-roli-russkogo-yazyka-v-prodvizhenii-abkhazskoy-kultury-1042656357.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россотрудничество, русский язык, в мире, россия, общество