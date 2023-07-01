https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/match-mezhdu-sbornymi-abkhazii-i-artsakha-otmenen--1046659903.html
Матч между сборными Абхазии и Арцаха отменен
Матч между сборными Абхазии и Арцаха отменен
Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха должен был состояться в Сухуме 10 июля. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T10:45+0300
2023-07-01T10:45+0300
2023-07-01T13:18+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Матч между сборными Абхазии и Арцаха перенесен на неопределенную дату, сообщает Федерация футбола Абхазии. Игра отборочного тура для попадания на чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году должна была состояться 10 июля.Мачт пришлось отменить из-за нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день.Чемпионат мира CONIFA 2024 пройдет в следующем году в Курдистане (Иран). Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/sbornye-abkhazii-i-artsakha-provedut-match-dlya-otbora-na-conifa-2024--1045740846.html
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футбол, абхазия, спорт, conifa, в мире
Матч между сборными Абхазии и Арцаха отменен
10:45 01.07.2023 (обновлено: 13:18 01.07.2023)
Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха должен был состояться в Сухуме 10 июля.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Матч между сборными Абхазии и Арцаха перенесен на неопределенную дату, сообщает Федерация футбола Абхазии.
Игра отборочного тура для попадания на чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году должна была состояться 10 июля.
Мачт пришлось отменить из-за нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день.
"Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, но мы понимаем этот вопрос. Мы находимся в контакте с Федерацией футбола Республики Абхазия для определения новой возможной даты игры. Все европейские ФА должны принять участие до 31 октября в отборочных матчах", - сообщил президент европейского филиала Ассоциации Альберто Рискио.
Чемпионат мира CONIFA 2024 пройдет в следующем году в Курдистане (Иран). Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.