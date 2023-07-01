https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/match-mezhdu-sbornymi-abkhazii-i-artsakha-otmenen--1046659903.html

Матч между сборными Абхазии и Арцаха отменен

Матч между сборными Абхазии и Арцаха отменен

Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха должен был состояться в Сухуме 10 июля. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Матч между сборными Абхазии и Арцаха перенесен на неопределенную дату, сообщает Федерация футбола Абхазии. Игра отборочного тура для попадания на чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году должна была состояться 10 июля.Мачт пришлось отменить из-за нестабильной ситуации в Карабахе, Арцах не сможет принять участие в назначенный день.Чемпионат мира CONIFA 2024 пройдет в следующем году в Курдистане (Иран). Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/sbornye-abkhazii-i-artsakha-provedut-match-dlya-otbora-na-conifa-2024--1045740846.html

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