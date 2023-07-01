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Трапш о погоде в Абхазии в июле: по-настоящему летняя
Трапш о погоде в Абхазии в июле: по-настоящему летняя
О погоде в Абхазии в первой половине июля в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-01T16:50+0300
2023-07-01T16:50+0300
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Трапш о погоде в Абхазии в июле
Трапш о погоде в Абхазии в июле
Как отметила Диана Трапш, погода в Абхазии в июле будет по-настоящему летней, жаркой. "В основном будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до 26-28 градусов, в отдельные дни до 33 градусов. 6-7 июля будут очень жаркие дни. Вода прогреется до 24 градусов", – рассказала Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде в Абхазии в июле: по-настоящему летняя
16:50 01.07.2023 (обновлено: 17:01 01.07.2023)
О погоде в Абхазии в первой половине июля в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Как отметила Диана Трапш, погода в Абхазии в июле будет по-настоящему летней, жаркой.
"В основном будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до 26-28 градусов, в отдельные дни до 33 градусов. 6-7 июля будут очень жаркие дни. Вода прогреется до 24 градусов", – рассказала Трапш.
Подробности слушайте в аудиофайле
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