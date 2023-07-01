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Трапш о погоде в Абхазии в июле: по-настоящему летняя

Трапш о погоде в Абхазии в июле: по-настоящему летняя

О погоде в Абхазии в первой половине июля в интервью радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.07.2023, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде в Абхазии в июле Трапш о погоде в Абхазии в июле

Как отметила Диана Трапш, погода в Абхазии в июле будет по-настоящему летней, жаркой. "В основном будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до 26-28 градусов, в отдельные дни до 33 градусов. 6-7 июля будут очень жаркие дни. Вода прогреется до 24 градусов", – рассказала Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.

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