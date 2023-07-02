https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-3-iyulya-1046670896.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T16:50+0300

2023-07-02T16:50+0300

2023-07-02T16:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В понедельник, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии