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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T16:50+0300
2023-07-02T16:50+0300
2023-07-02T16:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В понедельник, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В понедельник, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.