https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/uplyl-no-obeschal-vernutsya-kruiznyy-layner-knyaz-vladimir-zavershil-pervyy-reys-1046673420.html
Уплыл, но обещал вернуться: круизный лайнер "Князь Владимир" завершил первый рейс
Уплыл, но обещал вернуться: круизный лайнер "Князь Владимир" завершил первый рейс
Российский круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс в Абхазию с туристами на борту. 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T23:20+0300
2023-07-02T23:20+0300
2023-07-02T23:20+0300
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" завершили трехдневный тур в Абхазию, судно отчалило из Сухумского морского порта, и уже 3 июля прибудет в Сочи.За это время гости успели увидеть достопримечательности Абхазии. Они побывали в Новоафонском монастыре, полюбовались красотами пещеры и водопада, прогулялись по сухумской набережной и поднялись на смотровую площадку Сухумской горы.Туристы в хорошем настроении поднялись на палубу лайнера и рассказали, что за время нахождения в республике смогли зарядиться позитивной энергией и с удовольствием приедут еще.Туристка Инна в Абхазию приехала впервые, и, по ее словам, в республике ей понравилось, поэтому она хочет вернуться сюда снова."Единственное место куда мы съездили, это монастырь, искупались в источнике и вернулись обратно. Набережная у вас потрясающая, турецкая кухня вкусная, а абхазская вообще вне всякой конкуренции, все очень здорово", - поделилась она.Перед отплытием первого рейса на борту "Князя Владимир" провели праздничную программу, для гостей выступила танцевальная группа "Нартаа", а исполнитель Тимур Тания спел национальные песни."Оценки самые наилучшие, сегодня день завершения первого рейса с пассажирами. Все в восторге от приема, красот, от природы. Пассажиры высказывают сожаления, что очень мало времени. Мы общались с руководством республики, будем ходатайствовать об увеличении времени стоянки в Сухуме. Сегодня у нас день культурного обмена, пассажиры будут лицезреть представителей вашей культуры, туристическая часть заканчивается концертной программой", - генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Александр Ткаченко.Перед отплытием лайнера все пассажиры снова проходят таможенные процедуры в Сухумском порту, а затем уже на самом корабле. Круизный лайнер "Князь Владимир" с туристами на борту пришвартовался в сухумской бухте 30 июня.В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/za-bortom---abkhaziya-passazhiry-knyaz-vladimir-podelilis-vpechatleniyami-o-respublike-1046657996.html
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"князь владимир" в абхазии , абхазия, туристы, отдых, сухум, отдых в абхазии, сочи
"князь владимир" в абхазии , абхазия, туристы, отдых, сухум, отдых в абхазии, сочи
Уплыл, но обещал вернуться: круизный лайнер "Князь Владимир" завершил первый рейс
Российский круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс в Абхазию с туристами на борту.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" завершили трехдневный тур в Абхазию, судно отчалило из Сухумского морского порта, и уже 3 июля прибудет в Сочи.
За это время гости успели увидеть достопримечательности Абхазии. Они побывали в Новоафонском монастыре, полюбовались красотами пещеры и водопада, прогулялись по сухумской набережной и поднялись на смотровую площадку Сухумской горы.
Туристы в хорошем настроении поднялись на палубу лайнера и рассказали, что за время нахождения в республике смогли зарядиться позитивной энергией и с удовольствием приедут еще.
"Впечатления об Абхазии просто шикарные, народ замечательный, отзывчивые люди, красивые девушки. Я понял, что здесь очень интеллектуальный народ. Нам гиды, которые любят свою страну, рассказывают столько всего. Красоты тут неописуемые, я посетил две экскурсии, но это, я считаю, очень мало, надо приезжать на больший срок. Нужно брать семью и приезжать, здесь очень много чего есть посмотреть", - сказал пассажир лайнера Ильдар.
Туристка Инна в Абхазию приехала впервые, и, по ее словам, в республике ей понравилось, поэтому она хочет вернуться сюда снова.
"Единственное место куда мы съездили, это монастырь, искупались в источнике и вернулись обратно. Набережная у вас потрясающая, турецкая кухня вкусная, а абхазская вообще вне всякой конкуренции, все очень здорово", - поделилась она.
Перед отплытием первого рейса на борту "Князя Владимир" провели праздничную программу, для гостей выступила танцевальная группа "Нартаа", а исполнитель Тимур Тания спел национальные песни.
"Оценки самые наилучшие, сегодня день завершения первого рейса с пассажирами. Все в восторге от приема, красот, от природы. Пассажиры высказывают сожаления, что очень мало времени. Мы общались с руководством республики, будем ходатайствовать об увеличении времени стоянки в Сухуме. Сегодня у нас день культурного обмена, пассажиры будут лицезреть представителей вашей культуры, туристическая часть заканчивается концертной программой", - генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Александр Ткаченко.
Перед отплытием лайнера все пассажиры снова проходят таможенные процедуры в Сухумском порту, а затем уже на самом корабле. Круизный лайнер "Князь Владимир" с туристами на борту пришвартовался в сухумской бухте 30 июня.
В этом году рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон – с 29 июня по 11 сентября – состоится 10 круизов.