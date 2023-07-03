https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/bolee-20-voditeley-za-vykhodnye-zaderzhali-v-abkhazii-za-vozhdenie-v-pyanom-vide-1046689516.html

Более 20 водителей за два дня задержали в Абхазии за вождение в пьяном виде

Более 20 водителей за два дня задержали в Абхазии за вождение в пьяном виде

Всего за неделю было выявлено 1796 нарушений правил дорожного движения, 71 водитель привлечен к ответственности за вождение в состоянии алкогольного или... 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T16:18+0300

2023-07-03T16:18+0300

2023-07-03T16:44+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии во время профилактических рейдов задержали 23 пьяных водителя за два дня, 1 и 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Всего за выходные дни на дорогах Абхазии составили 630 протоколов об административных правонарушениях. Профилактические рейды проводились по приказу главы МВД Роберта Киут. Для повышения качества работы была применена ротация кадров – сотрудники ГАИ дежурили "не в своих" районах.Основная цель рейдов – выявление нарушителей ПДД и тех, кто сел за руль нетрезвым. Таких отстраняют от управления автомобилем на месте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/bezopasnost-obedinyaet-aktsiyu-ko-dnyu-gai-proveli-v-abkhazii-1046679548.html

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