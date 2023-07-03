https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/bezopasnost-obedinyaet-aktsiyu-ko-dnyu-gai-proveli-v-abkhazii-1046679548.html

"Безопасность объединяет": акцию ко Дню ГАИ провели в Абхазии

"Безопасность объединяет": акцию ко Дню ГАИ провели в Абхазии

Акция "Безопасность объединяет" была проведена ко Дню Государственной автомобильной инспекции Абхазии. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T11:48+0300

2023-07-03T11:48+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством внутренних дел провели акцию "Безопасность объединяет" в Сухуме в понедельник, 3 июля.Кроме того, на пересечении улиц Джонуа и Ардзинба, Леона и Ардзинба, Проспекта Аиааира и Пушкина на пешеходных переходах с помощью трафаретов были нанесены надписи "Возьми ребенка за руку", "Сними наушники", "Отвлекись от телефона". Водителям, проезжавшим мимо, раздавали листовки и наклейки с памяткой правил дорожного движения.По словам помощника министра внутренних дел Абхазии Батала Агрба, мероприятие направлено на то, чтобы обеспечить безопасный переход проезжей части для пешеходов."Как мы знаем, дорога – агрессивная среда для человека, потому что автомобиль – повышенный источник опасности. Сегодня день Госавтоинспекции, в связи с этим мы хотели бы еще раз обратить внимание водителей на то, что соблюдение правил дорожного движения – очень важная вещь, которая поможет сохранить жизнь и здоровье", – сказал он.Представитель Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава добавила, что Русский Дом планирует чаще проводить подобные акции, чтобы "показать на своем примере, что нужно начинать с себя"."Пример, который мы хотим подать, на первый взгляд, очень локальный, но, самое главное – он будет нарицательным. Системность решения этой проблемы в гражданском обществе приведет к некоторым изменениям. Мы задаем пример, хотим показать туристам, которые отдыхают в Абхазии, что нас заботит ситуация, что мы сплочены в решении всех проблем в республике", – добавила она.Цель акции "Безопасность объединяет" – привлечь внимание общественности к безопасности на дороге и к основным факторам риска на дорогах Абхазии.

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