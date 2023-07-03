https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/gims-abkhazii-oshtrafoval-plyazhi-gudauty-i-gagrskogo-rayona-1046694422.html
ГИМС Абхазии оштрафовал пляжи Гудауты и Гагрского района
ГИМС Абхазии оштрафовал пляжи Гудауты и Гагрского района
Официально купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи должны были подготовиться в соответствии с установленными ГИМС критериям... 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T20:02+0300
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Пляжи Гудауты и Гагрского района были оштрафованы за несоответствие правилам по подготовке к пляжному сезону, рассказал Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Сабуа напомнил, что перед началом купального сезона на пляжах должно было быть очищено морское дно, установлены ограничительные буи, выделены зоны для маломерных судов, установлена спасательная станция, мачты и флажки, разрешающие или запрещающие купаться.Начальник ГИМС отметил, что в администрации Гудауты его уверили, что вскоре очистят дно и установят буи."Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано", - сказал он и добавил, что о результатах проверки уже доложено главе МЧС Льву Квициния.Через две недели специалисты инспекции планируют снова провести инспекцию по пляжам, на которых были выявлены нарушения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gims-rasskazala-o-podgotovke-plyazhey-k-otkrytiyu-kupalnogo-sezona-1046422853.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости
ГИМС Абхазии оштрафовал пляжи Гудауты и Гагрского района
Официально купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи должны были подготовиться в соответствии с установленными ГИМС критериям безопасности.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Пляжи Гудауты и Гагрского района были оштрафованы за несоответствие правилам по подготовке к пляжному сезону, рассказал Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
По его словам, были проинспектированы пляжи Нового Афона, Гагры, Пицунды и поселка Цандрипш, и лишь новоафонские пляжи были подготовлены по всем требованиям. Главам администраций районов за несоблюдение предписаний были выписаны штрафы в 12 000 рублей.
Сабуа напомнил, что перед началом купального сезона на пляжах должно было быть очищено морское дно, установлены ограничительные буи, выделены зоны для маломерных судов, установлена спасательная станция, мачты и флажки, разрешающие или запрещающие купаться.
Начальник ГИМС отметил, что в администрации Гудауты его уверили, что вскоре очистят дно и установят буи.
"Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано", - сказал он и добавил, что о результатах проверки уже доложено главе МЧС Льву Квициния.
Через две недели специалисты инспекции планируют снова провести инспекцию по пляжам, на которых были выявлены нарушения.