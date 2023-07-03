https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/gims-abkhazii-oshtrafoval-plyazhi-gudauty-i-gagrskogo-rayona-1046694422.html

ГИМС Абхазии оштрафовал пляжи Гудауты и Гагрского района

ГИМС Абхазии оштрафовал пляжи Гудауты и Гагрского района

Официально купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи должны были подготовиться в соответствии с установленными ГИМС критериям... 03.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Пляжи Гудауты и Гагрского района были оштрафованы за несоответствие правилам по подготовке к пляжному сезону, рассказал Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.Сабуа напомнил, что перед началом купального сезона на пляжах должно было быть очищено морское дно, установлены ограничительные буи, выделены зоны для маломерных судов, установлена спасательная станция, мачты и флажки, разрешающие или запрещающие купаться.Начальник ГИМС отметил, что в администрации Гудауты его уверили, что вскоре очистят дно и установят буи."Что касается остальных городов, вряд ли у них что-то получится. Они дали нам надежду, но сомневаюсь, что что-то будет сделано", - сказал он и добавил, что о результатах проверки уже доложено главе МЧС Льву Квициния.Через две недели специалисты инспекции планируют снова провести инспекцию по пляжам, на которых были выявлены нарушения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/gims-rasskazala-o-podgotovke-plyazhey-k-otkrytiyu-kupalnogo-sezona-1046422853.html

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