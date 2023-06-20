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ГИМС рассказала о подготовке пляжей к открытию купального сезона
ГИМС рассказала о подготовке пляжей к открытию купального сезона
Купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи должны быть подготовлены по всем критериям безопасности, установленными ГИМС. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Государственная инспекция по маломерным судам планирует провести собрание с главами районных администраций для обсуждения проблем по подготовке пляжей к открытию купального сезона, рассказал в интервью радио Sputnik начальник ГИМС при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Начальник ГИМС отметил, что проверка пляжей проводится уже больше недели. За это время в Сухуме было проинспектировано пять пляжей, где были выявлены нарушения и несоблюдение предписанных норм.Сабуа добавил, что уже обсуждал проблему с главой администрации Сухума Бесланом Эшба, который объяснил, что объявление о найме спасателей дали, но найти специалистов сложно. Было решено дать столице еще несколько дней на исправление нарушений."У меня в инспекции всего трое спасателей в Сухуме. Если у нас поблизости в 100-200 метрах что-то случится, то мы сможем оказать помощь, но больше ничего не сможем сделать. Поэтому я говорю, что спасатели должны быть везде, но, я думаю, их не будет", – сказал Сабуа.Через несколько дней, как заверили ГИМС в администрации, пляжи в Очамчырском районе также будут готовы выполнить все предписания. На текущей неделе специалисты планируют проверить ситуацию на пляжах Гагры, Гудауты, Нового Афона и Пицунды.По словам Сабуа, к частным пляжам нареканий нет. Он напомнил, что ГИМС имеет право наложить штраф при несоблюдении норм и добавил, что в ближайшее время доклад о подготовке районов к открытию купального сезона будет передан главе МЧС Льву Квициния, после чего планируется провести общее собрание с главами районов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/yunye-spasateli-tonuschego-rebenka-srazu-pobezhali-na-krik-o-pomoschi--1046292419.html
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ГИМС рассказала о подготовке пляжей к открытию купального сезона
11:32 20.06.2023 (обновлено: 12:23 20.06.2023)
Купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи должны быть подготовлены по всем критериям безопасности, установленными ГИМС.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Государственная инспекция по маломерным судам планирует провести собрание с главами районных администраций для обсуждения проблем по подготовке пляжей к открытию купального сезона, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник ГИМС при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
По словам Сабуа, до 15 июня пляжи республики должны были подготовиться по нескольким пунктам – нанять спасателей-водолазов, установить ограничительные буйки, очистить дно, установить знаки, обозначающие линии для катеров и сообщающие о том, где и когда нельзя заходить в воду.
Начальник ГИМС отметил, что проверка пляжей проводится уже больше недели. За это время в Сухуме было проинспектировано пять пляжей, где были выявлены нарушения и несоблюдение предписанных норм.
Сабуа добавил, что уже обсуждал проблему с главой администрации Сухума Бесланом Эшба, который объяснил, что объявление о найме спасателей дали, но найти специалистов сложно. Было решено дать столице еще несколько дней на исправление нарушений.
"У меня в инспекции всего трое спасателей в Сухуме. Если у нас поблизости в 100-200 метрах что-то случится, то мы сможем оказать помощь, но больше ничего не сможем сделать. Поэтому я говорю, что спасатели должны быть везде, но, я думаю, их не будет", – сказал Сабуа.
Через несколько дней, как заверили ГИМС в администрации, пляжи в Очамчырском районе также будут готовы выполнить все предписания. На текущей неделе специалисты планируют проверить ситуацию на пляжах Гагры, Гудауты, Нового Афона и Пицунды.
По словам Сабуа, к частным пляжам нареканий нет. Он напомнил, что ГИМС имеет право наложить штраф при несоблюдении норм и добавил, что в ближайшее время доклад о подготовке районов к открытию купального сезона будет передан главе МЧС Льву Квициния, после чего планируется провести общее собрание с главами районов.