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Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума

Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума

"Мельцеровский" бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T15:02+0300

2023-07-03T15:02+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В инфекционной больнице Сухума будет открыт инфекционно-диагностический бокс, сообщает пресс-служба Минздрава. По словам главы ведомства Эдуарда Бутба, бокс будет рассчитан на три койко-места, у него будет отдельный вход и свой санузел. Это необходимо для того, чтобы с комфортом разместить пациентов с неясным диагнозом, смешанными инфекциями или сложными и опасными заболеваниями."Проведены ремонтные работы за счет средств резервного фонда Кабинета министров на сумму 2 миллиона 328 тысяч рублей, сделан "мельцеровский" бокс, которого до этого на территории инфекционной больницы Сухума не было", – пояснил Бутба. Министр добавил, что ремонтные работы будут завершены в течение десяти дней.

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