https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/izolyatsionnyy-boks-poyavitsya-v-infektsionnoy-bolnitse-sukhuma-1046687932.html
Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума
Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума
"Мельцеровский" бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T15:02+0300
2023-07-03T15:02+0300
2023-07-03T15:44+0300
в абхазии
абхазия
новости
здравоохранение
минздрав абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/07/1031065932_0:305:2731:1841_1920x0_80_0_0_366324610d52b0df3335275121dec123.jpg
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В инфекционной больнице Сухума будет открыт инфекционно-диагностический бокс, сообщает пресс-служба Минздрава. По словам главы ведомства Эдуарда Бутба, бокс будет рассчитан на три койко-места, у него будет отдельный вход и свой санузел. Это необходимо для того, чтобы с комфортом разместить пациентов с неясным диагнозом, смешанными инфекциями или сложными и опасными заболеваниями."Проведены ремонтные работы за счет средств резервного фонда Кабинета министров на сумму 2 миллиона 328 тысяч рублей, сделан "мельцеровский" бокс, которого до этого на территории инфекционной больницы Сухума не было", – пояснил Бутба. Министр добавил, что ремонтные работы будут завершены в течение десяти дней.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/07/1031065932_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26d8099bd70b00e5cf3f2f2d88340f02.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, здравоохранение, минздрав абхазии
абхазия, новости, здравоохранение, минздрав абхазии
Изоляционный бокс появится в инфекционной больнице Сухума
15:02 03.07.2023 (обновлено: 15:44 03.07.2023)
"Мельцеровский" бокс необходим для изоляции пациентов, в том числе с особо опасными заболеваниями, чтобы исключить заражение других посетителей больницы.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik
. В инфекционной больнице Сухума будет открыт инфекционно-диагностический бокс, сообщает
пресс-служба Минздрава.
По словам главы ведомства Эдуарда Бутба, бокс будет рассчитан на три койко-места, у него будет отдельный вход и свой санузел. Это необходимо для того, чтобы с комфортом разместить пациентов с неясным диагнозом, смешанными инфекциями или сложными и опасными заболеваниями.
"Проведены ремонтные работы за счет средств резервного фонда Кабинета министров на сумму 2 миллиона 328 тысяч рублей, сделан "мельцеровский" бокс, которого до этого на территории инфекционной больницы Сухума не было", – пояснил Бутба.
Министр добавил, что ремонтные работы будут завершены в течение десяти дней.