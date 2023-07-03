https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/konkurs-imeni-andreya-stenina-zapustil-golosovanie-sredi-internet-polzovateley-1046695433.html

Конкурс имени Андрея Стенина запустил голосование среди интернет-пользователей

Конкурс имени Андрея Стенина запустил голосование среди интернет-пользователей

Номинантов, занявших призовые места, и обладателя Гран-при оргкомитет конкурса назовет в сентябре. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T20:34+0300

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СУХУМ, 3 июл — Sputnik. На русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.Для голосования не нужно иметь профиль ни в одной из социальных сетей, отдать свой голос за понравившуюся фотографию может любой желающий до 1 августа.Тогда же, в начале августа, объявят победителя онлайн-голосования, его наградят соответствующим дипломом.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе, в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/konkurs-pamyati-andreya-stenina-opublikoval-short-list-2023-goda-1046354199.html

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