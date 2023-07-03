https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/shoygu-rasskazal-kak-prodvigaetsya-ukrainskoe-kontrnastuplenie-1046687617.html

Шойгу рассказал, как продвигается украинское контрнаступление

Шойгу рассказал, как продвигается украинское контрнаступление

Контрнаступление украинских сил на российские позиции началось 4 июня 2023 года. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T14:39+0300

2023-07-03T14:39+0300

2023-07-03T15:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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сергей шойгу

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Ни на одном из тактических направлений ВСУ не достигли поставленных целей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.Шойгу добавил, что российские войска продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику – на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков "Leopard". Глава ведомства уточнил, что это почти все танки этого типа, поставленные Киеву Португалией и Польшей. Кроме того, с 4 июня украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц вооружения, а средства ПВО перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников. Сергей Шойгу добавил, что свои неудачи на поле боя Киев пытается компенсировать за счет обстрелов гражданских объектов, но благодаря слаженным и профессиональным действиям российских солдат потери среди мирного населения удается минимизировать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-desyat-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046656630.html

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