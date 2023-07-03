https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/shoygu-rasskazal-kak-prodvigaetsya-ukrainskoe-kontrnastuplenie-1046687617.html
Шойгу рассказал, как продвигается украинское контрнаступление
Шойгу рассказал, как продвигается украинское контрнаступление
Контрнаступление украинских сил на российские позиции началось 4 июня 2023 года. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T14:39+0300
2023-07-03T14:39+0300
2023-07-03T15:51+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Ни на одном из тактических направлений ВСУ не достигли поставленных целей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.Шойгу добавил, что российские войска продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику – на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков "Leopard". Глава ведомства уточнил, что это почти все танки этого типа, поставленные Киеву Португалией и Польшей. Кроме того, с 4 июня украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц вооружения, а средства ПВО перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников. Сергей Шойгу добавил, что свои неудачи на поле боя Киев пытается компенсировать за счет обстрелов гражданских объектов, но благодаря слаженным и профессиональным действиям российских солдат потери среди мирного населения удается минимизировать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-desyat-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046656630.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, сергей шойгу
россия, украина, новости, министерство обороны рф, сергей шойгу
Шойгу рассказал, как продвигается украинское контрнаступление
14:39 03.07.2023 (обновлено: 15:51 03.07.2023)
Контрнаступление украинских сил на российские позиции началось 4 июня 2023 года.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik.
Ни на одном из тактических направлений ВСУ не достигли поставленных целей, заявил
министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", – сказал он.
Шойгу добавил, что российские войска продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику – на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков "Leopard". Глава ведомства уточнил, что это почти все танки этого типа, поставленные Киеву Португалией и Польшей.
Кроме того, с 4 июня украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц вооружения, а средства ПВО перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.
Сергей Шойгу добавил, что свои неудачи на поле боя Киев пытается компенсировать за счет обстрелов гражданских объектов, но благодаря слаженным и профессиональным действиям российских солдат потери среди мирного населения удается минимизировать.