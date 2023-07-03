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https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzhugeliya-1046693956.html
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Романа Джугелия
Возбуждено уголовное дело по факту убийства Романа Джугелия
Тело жителя Лыхны со сквозным пулевым ранением в голову было найдено в машине в селе Абгархук в ночь со 2 на 3 июля. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T18:22+0300
2023-07-03T18:34+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства уроженца села Лыхны Романа Джугелия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Сообщается, что тело 37-летнего Джугелия было обнаружено в "Жигулях" на обочине дороги в селе Абгархук Гудаутского района 3 июля примерно в 00:30.На теле жертвы обнаружились с признаки насильственной смерти - в голове Романа Джугелия обнаружено сквозное огнестрельное отверстие, сама пуля калибром 9,19 миллиметра была найдена на месте происшествия. Уголовное дело по факту смерти Джугелия, а также по факту незаконного ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия неустановленным следствием лицом расследуется прокуратурой Гудаутского района. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/verkhovnyy-sud-rassmotrit-delo-ob-ubiystve-v-gagrskom-kafe-1046510107.html
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абхазия, новости

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Романа Джугелия

18:22 03.07.2023 (обновлено: 18:34 03.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Генеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук /
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Тело жителя Лыхны со сквозным пулевым ранением в голову было найдено в машине в селе Абгархук в ночь со 2 на 3 июля.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства уроженца села Лыхны Романа Джугелия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Сообщается, что тело 37-летнего Джугелия было обнаружено в "Жигулях" на обочине дороги в селе Абгархук Гудаутского района 3 июля примерно в 00:30.
На теле жертвы обнаружились с признаки насильственной смерти - в голове Романа Джугелия обнаружено сквозное огнестрельное отверстие, сама пуля калибром 9,19 миллиметра была найдена на месте происшествия.
Уголовное дело по факту смерти Джугелия, а также по факту незаконного ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия неустановленным следствием лицом расследуется прокуратурой Гудаутского района. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2023
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