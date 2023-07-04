https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/aslan-bzhaniya-pozdravil-vypusknikov-s-okonchaniem-shkoly-1046713724.html

Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием школы

Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием школы

В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них четверо – на золотую медаль. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T16:37+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил абхазских выпускников с окончанием школы, сообщает пресс-служба главы государства."Убежден, что вы найдете свое истинное призвание и выберете профессию, которая будет фундаментом для будущих достижений. Уважаемые выпускники 2023 года, помните, что Республика Абхазия гордится вами и будет всегда поддерживать вас в ваших стремлениях", – говорится в поздравлении.Глава государства пожелал выпускникам успешной сдачи вступительных экзаменов и яркой жизни, полной достижений, счастья и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/nagrada-otlichnikam-shkolnikam-abkhazii-vruchili-zolotye-i-serebryanye-medali-1046656946.html

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