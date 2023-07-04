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Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием школы
Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием школы
В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них четверо – на золотую медаль. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T16:37+0300
2023-07-04T16:37+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил абхазских выпускников с окончанием школы, сообщает пресс-служба главы государства."Убежден, что вы найдете свое истинное призвание и выберете профессию, которая будет фундаментом для будущих достижений. Уважаемые выпускники 2023 года, помните, что Республика Абхазия гордится вами и будет всегда поддерживать вас в ваших стремлениях", – говорится в поздравлении.Глава государства пожелал выпускникам успешной сдачи вступительных экзаменов и яркой жизни, полной достижений, счастья и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/nagrada-otlichnikam-shkolnikam-abkhazii-vruchili-zolotye-i-serebryanye-medali-1046656946.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием школы
16:37 04.07.2023 (обновлено: 16:53 04.07.2023)
В 2023 году 153 школы Абхазии окончили 1777 выпускников, среди них четверо – на золотую медаль.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik
. Президент Аслан Бжания поздравил абхазских выпускников с окончанием школы, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что каждый выпускник одарен уникальными талантами и способностями, готов принять вызовы будущего и внести свой вклад в развитие родной республики.
"Убежден, что вы найдете свое истинное призвание и выберете профессию, которая будет фундаментом для будущих достижений. Уважаемые выпускники 2023 года, помните, что Республика Абхазия гордится вами и будет всегда поддерживать вас в ваших стремлениях", – говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал выпускникам успешной сдачи вступительных экзаменов и яркой жизни, полной достижений, счастья и процветания.