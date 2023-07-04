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Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода
Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода
За июнь 2023 года в Сухуме и районах было собрано 300,2 миллиона рублей налогов при плане в 262,6 миллиона. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T17:04+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 1,8 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, план в 1,46 миллиарда рублей был перевыполнен на 29%. Суммарная разница между запланированным и фактическим поступлениями налоговых платежей составила 430 миллионов рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году было собрано на 361,6 миллиона рублей больше. Самые высокие показатели выполняемости у Гагрского района – план налоговых платежей перевыполнен почти на 200%. Очамчырский район нужных показателей не достиг – собираемость налогов составила 42% от запланированного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/uscherb-dlya-strany-genprokuratura-rasskazala-o-borbe-s-ekonomicheskimi-prestupleniyami-1046652716.html
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Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода
17:04 04.07.2023 (обновлено: 17:20 04.07.2023)
За июнь 2023 года в Сухуме и районах было собрано 300,2 миллиона рублей налогов при плане в 262,6 миллиона.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik.
За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 1,8 миллиарда рублей налогов, сообщает
пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.
Таким образом, план в 1,46 миллиарда рублей был перевыполнен на 29%. Суммарная разница между запланированным и фактическим поступлениями налоговых платежей составила 430 миллионов рублей.
Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2023 года
Город/район
План (в млн.руб)
Поступление (в млн.руб)
Выполнение плана (в млн.руб)
Сухум
830
1 013,3
122%
Гагрский район
262,8
509,7
194%
Гудаутский район
111,9
141
126%
Сухумский район
55
74
135%
Гулрыпшский район
43,5
54,5
125%
Очамчырский район
121,4
50,7
42%
Ткуарчалский район
16,7
18,4
111%
Галский район
22,5
32,2
143%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году было собрано на 361,6 миллиона рублей больше. Самые высокие показатели выполняемости у Гагрского района – план налоговых платежей перевыполнен почти на 200%. Очамчырский район нужных показателей не достиг – собираемость налогов составила 42% от запланированного.