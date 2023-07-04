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Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода
Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода
За июнь 2023 года в Сухуме и районах было собрано 300,2 миллиона рублей налогов при плане в 262,6 миллиона. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T17:04+0300
2023-07-04T17:20+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 1,8 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, план в 1,46 миллиарда рублей был перевыполнен на 29%. Суммарная разница между запланированным и фактическим поступлениями налоговых платежей составила 430 миллионов рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году было собрано на 361,6 миллиона рублей больше. Самые высокие показатели выполняемости у Гагрского района – план налоговых платежей перевыполнен почти на 200%. Очамчырский район нужных показателей не достиг – собираемость налогов составила 42% от запланированного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/uscherb-dlya-strany-genprokuratura-rasskazala-o-borbe-s-ekonomicheskimi-prestupleniyami-1046652716.html
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Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода

17:04 04.07.2023 (обновлено: 17:20 04.07.2023)
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Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2023
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За июнь 2023 года в Сухуме и районах было собрано 300,2 миллиона рублей налогов при плане в 262,6 миллиона.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik. За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 1,8 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.
Таким образом, план в 1,46 миллиарда рублей был перевыполнен на 29%. Суммарная разница между запланированным и фактическим поступлениями налоговых платежей составила 430 миллионов рублей.
Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2023 года

Город/район

План (в млн.руб)

Поступление (в млн.руб)

Выполнение плана (в млн.руб)

Сухум

830

1 013,3

122%

Гагрский район

262,8

509,7

194%

Гудаутский район

111,9

141

126%

Сухумский район

55

74

135%

Гулрыпшский район

43,5

54,5

125%

Очамчырский район

121,4

50,7

42%

Ткуарчалский район

16,7

18,4

111%

Галский район

22,5

32,2

143%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году было собрано на 361,6 миллиона рублей больше. Самые высокие показатели выполняемости у Гагрского района – план налоговых платежей перевыполнен почти на 200%. Очамчырский район нужных показателей не достиг – собираемость налогов составила 42% от запланированного.
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