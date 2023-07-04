https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/bolee-18-milliarda-rubley-nalogov-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-za-polgoda-1046713978.html

Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода

Более 1,8 миллиарда рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода

За июнь 2023 года в Сухуме и районах было собрано 300,2 миллиона рублей налогов при плане в 262,6 миллиона. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T17:04+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 1,8 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.Таким образом, план в 1,46 миллиарда рублей был перевыполнен на 29%. Суммарная разница между запланированным и фактическим поступлениями налоговых платежей составила 430 миллионов рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году было собрано на 361,6 миллиона рублей больше. Самые высокие показатели выполняемости у Гагрского района – план налоговых платежей перевыполнен почти на 200%. Очамчырский район нужных показателей не достиг – собираемость налогов составила 42% от запланированного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/uscherb-dlya-strany-genprokuratura-rasskazala-o-borbe-s-ekonomicheskimi-prestupleniyami-1046652716.html

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