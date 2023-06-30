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Ущерб для страны: Генпрокуратура рассказала о борьбе с экономическими преступлениями

Ущерб для страны: Генпрокуратура рассказала о борьбе с экономическими преступлениями

Координационное совещание правоохранителей, на котором обсуждались результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T16:41+0300

2023-06-30T16:41+0300

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Координационное совещание правоохранителей, на котором обсуждались результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений в 2020-2022 годы состоялось в пятницу, 30 июня.Бадрак Авидзба, SputnikСтатистика преступленийС основным докладом на совещании выступила исполняющая обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Абхазии Лиана Тарба."Борьба с преступными посягательствами в бюджетной и налоговой сферах является необходимым условием для обеспечения экономической безопасности и развития нашей страны. Основными направлениями этой работы являются своевременное выявление, пресечение, раскрытие и качественное расследование преступлений, возмещение причиненного государству ущерба", – подчеркнула она.Продолжая мысль, Тарба заметила, что, несмотря на наметившуюся тенденцию к укреплению налоговой дисциплины, анализ прокурорской практики свидетельствует о случающихся хищениях бюджетных средств и налоговых преступлениях."Контрольной палатой Республики Абхазия за период 2020-2022 годы в органы прокуратуры на выявленные нарушения бюджетного, налогового и иного законодательства Республики Абхазия направлено девять материалов для дачи правовой оценки. По результатам проверки фактов, отраженных в материалах Контрольной палаты, Генеральной прокуратурой возбуждено одно уголовное дело, в отношении четверых граждан отказано в возбуждении уголовных дел", – сообщила она.С 2020 года по 2022 годы Генпрокуратура расследовала пять уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств и налоговых преступлений, три из которых направлены в суд для рассмотрения по существу, оставшиеся два находятся в производстве. "Методы уклонения налогоплательщиков от налогообложения разнообразны, но чаще всего встречаются искажение объекта налогообложения и так называемое налоговое мошенничество. Для снижения бремени предпринимателями используются различные способы, самые типичные из которых – занижение либо сокрытие выручки, завышение расходов, уменьшение либо сокрытие объемов производства, и так далее", – сказала Лиана Тарба.Поделилась она и проблемами, с которыми сталкивается Министерство по налогам и сборам при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей."В Абхазии при организации и проведении налогового контроля сталкиваются с множеством проблем, обусловленных различными причинами: это отсутствие налогового кодекса, неиспользование одного из эффективных видов проверок – камеральной, позволяющей своевременно выявить налоговые нарушения, отсутствие автоматизации налогового контроля, в том числе позволяющей налоговым органам своевременно получить информацию об оборотах субъекта экономической деятельности, недостаточное наличие необходимых пособий и инструкций для налогоплательщиков, общее несовершенство налогового законодательства", – подчеркнула Тарба.Общая сумма выявленных налоговых нарушений, подпадающих под признаки уголовно наказуемых, составила 335,7 миллиона рублей, 301,8 из которых – это нарушения юридических лиц, 33,9 миллиона – нарушения индивидуальных предпринимателей."В большей степени в рамках налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено занижение НДС, налога на прибыль, страховых взносов, земельного налога", – перечислила докладчик.Также она обратила внимание на наличие правового вакуума в вопросе принятия законодательных актов, устанавливающих правила ведения бухучета для граждан, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.Необходимо обязать предпринимателей оформлять все хозяйственные операции, хранить документацию в течение определенного периода, оформлять все хозяйственные операции с документами установленного образца, сказала Тарба.После выступил министр по налогам и сборам Абхазии Михаил Габелия, который рассказал, что с 2020 по 2022 годы в республике были проведены 1652 налоговые проверки юридических лиц и 173 проверки физлиц. Копии актов, проведенных документальных налоговых проверок по каждой инспекции, были представлены Генеральной прокуратуре."За указанный период были проведены совместные документальные проверки, в том числе с прокуратурой Галского района две налоговые проверки, с прокуратурой Очамчырского района одна налоговая проверка. Результаты комплексной документальной проверки инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум мы передали в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих правомерных действий", – отметил Габелия.Экономическая безопасностьНачальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Астанда Жиба рассказала, что подразделение проводит профилактические и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.Подводя итоги совещания, генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба назвал одной из основных проблем отсутствие закона, который обязывал бы налоговые службы направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы."Ознакомившись с докладами представителя Генеральной прокуратуры и представителей министерств и ведомств, возникает много вопросов. Одна из основных проблем, с которой мы сегодня столкнулись, на мой взгляд, это то, что за последние годы, последующие годы и до этого, по сложившейся практике, акты и материалы, которые находятся в налоговой службе и где усматриваются признаки состава преступления, остаются у вас", – сказал он.Кроме того, Адгур Агрба отметил, что в законодательстве нет нормы, которая регулирует и обязывает налоговые службы направлять эти материалы в правоохранительные органы."Эту практику нужно менять. Да, сегодня нет этой нормы, но практику вводить можно было раньше тоже, несмотря на отсутствие нормы. Нужно руководствоваться практикой, но, если мы дошли до сегодняшнего дня с вами в таком формате, и у нас таким образом выстраивалась работа, мы будем вносить изменения", – отметил генпрокурор.Он предложил Министерству по налогам и сборам подписать соглашение с Генеральной прокуратурой, МВД, СГБ и иными соответствующими органами."Тем самым мы сможем дать абсолютно верную правовую оценку в отношении физических и юридических лиц, которые уклоняются от уплаты налога", – сказал Агрба.Адгур Агрба коснулся и такой проблемы, как отсутствие налогового кодекса в республике."Очень часто, когда мы обсуждаем какие-то вопросы, наше законодательство отправляет нас к налоговому кодексу, и мы не можем в его отсутствие принимать правовые решения. Это большая и сложная работа, налоговый кодекс огромен, мы все это понимаем, но никто, кроме нас, провести эту работу не может. Само по себе ничего не произойдет, поэтому предлагаю обсудить и этот вопрос тоже. Отсутствие этого кодекса усложняет нам всем работу", – заметил Агрба.Резюмируя выступление, генпрокурор сказал, что неуплата налогов не может остаться безнаказанной, так как помимо административной, есть еще и уголовная ответственность.

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