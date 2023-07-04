https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/pamyatnik-pogibshim-vo-vremya-ovna-postroyat-v-sele-markula-1046698069.html

Памятник погибшим во время ОВНА построят в селе Маркула

Памятник погибшим во время ОВНА построят в селе Маркула

Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3 миллиона 953 тысяч рублей. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T11:13+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник погибшим в Отечественной войне построят в селе Маркула Очамчырского района."Два года назад жители села помогли засыпать территорию. Затем написали письмо на имя руководства страны. Нас услышали. Было выделено финансирование. Месяц назад здесь начались работы", – добавил Хурхумал.Строительными работами занимается компания "Горстрой". По словам прораба Астамура Квеквескири, рабочие уже залили цокольную часть под ограду и площадку под установку танка."Сегодня идет засыпка грунтом, около 300 кубов нужно будет засыпать. Единственная проблема – погодные условия, а так с материалами и финансированием проблем нет. По договору, к 31 августа мы должны сдать объект", – добавил Квеквескири.Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3,9 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/rukovodstvo-strany-pochtilo-pamyat-uchastnikov-tamyshskogo-desanta-1046667360.html

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