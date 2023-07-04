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Памятник погибшим во время ОВНА построят в селе Маркула
Памятник погибшим во время ОВНА построят в селе Маркула
Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3 миллиона 953 тысяч рублей. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T11:13+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник погибшим в Отечественной войне построят в селе Маркула Очамчырского района."Два года назад жители села помогли засыпать территорию. Затем написали письмо на имя руководства страны. Нас услышали. Было выделено финансирование. Месяц назад здесь начались работы", – добавил Хурхумал.Строительными работами занимается компания "Горстрой". По словам прораба Астамура Квеквескири, рабочие уже залили цокольную часть под ограду и площадку под установку танка."Сегодня идет засыпка грунтом, около 300 кубов нужно будет засыпать. Единственная проблема – погодные условия, а так с материалами и финансированием проблем нет. По договору, к 31 августа мы должны сдать объект", – добавил Квеквескири.Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3,9 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/rukovodstvo-strany-pochtilo-pamyat-uchastnikov-tamyshskogo-desanta-1046667360.html
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абхазия, новости, очамчырский район
Памятник погибшим во время ОВНА построят в селе Маркула
11:13 04.07.2023 (обновлено: 11:51 04.07.2023)
Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3 миллиона 953 тысяч рублей.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник погибшим в Отечественной войне построят в селе Маркула Очамчырского района.
Монумент в виде танка будет установлен на месте, где абхазские ополченцы встретили первый бой во время Отечественной войны народа Абхазии. По словам главы села Маркула Анри Хурхумал, ранее ветераны установили на этом месте камень для того, чтобы в дальнейшем поставить памятник.
"Два года назад жители села помогли засыпать территорию. Затем написали письмо на имя руководства страны. Нас услышали. Было выделено финансирование. Месяц назад здесь начались работы", – добавил Хурхумал.
Строительными работами занимается компания "Горстрой". По словам прораба Астамура Квеквескири, рабочие уже залили цокольную часть под ограду и площадку под установку танка.
"Сегодня идет засыпка грунтом, около 300 кубов нужно будет засыпать. Единственная проблема – погодные условия, а так с материалами и финансированием проблем нет. По договору, к 31 августа мы должны сдать объект", – добавил Квеквескири.
Финансирование идет за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость памятника составила 3,9 миллиона рублей.