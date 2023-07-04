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Парламентские будни: Лаша Ашуба рассказал о работе законодательного органа

Парламентские будни: Лаша Ашуба рассказал о работе законодательного органа

Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Лаша Ашуба ответил на вопросы ведущего программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T09:00+0300

2023-07-04T09:00+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. За прошедший 2022 год было проведено много встреч как на официальном уровне, так и в рабочем формате с коллегами из Российской Федерации, сказал в интервью радио Sputnik спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба."Был визит делегации Парламента Абхазии в Российскую Федерацию – это официальный визит, первый в своем роде. После 1 декабря 2022 года был ответный визит делегации Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Викторовичем Володиным. Сначала была отдельная встреча в Парламенте, затем встреча со всеми депутатами. По итогам официального визита было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Парламентом Абхазии", – пояснил Ашуба.Спикер Парламента Абхазии также рассказал о том, как идет работа по гармонизации законодательств Абхазии и Российской Федерации. По его словам, этот процесс протекает не так активно, как хотелось бы."Нужно констатировать, что работа по гармонизации законодательства идет не очень интенсивно, она должна идти интенсивнее. Гармонизация была предусмотрена рамочным Соглашением 2014 года, это основной документ нашей двусторонней повестки. Кроме гармонизации, есть огромное количество других вопросов, это вопросы, связанные, в том числе с нашей инфраструктурой, с аэропортом, с границей. Это вопрос, который обсуждается на каждой встрече, но никак, к сожалению, не находит необходимого для обеих сторон решения, потому что режим на границе должен быть упрощен", – заметил Ашуба.В продолжение темы он сказал, что граждане Абхазии и граждане России должны беспрепятственно и комфортно переходить границу. В ходе интервью коснулся спикер и участия делегации Абхазии в Петербургском международном экономическом форуме."Как вы знаете ПМЭФ – это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере – это самый большой форум, пожалуй, самый представительный. На нем присутствуют лидеры государств, руководители субъектов федерации, губернаторы, крупные предприниматели, это большой политическое, экономическое событие во всем пространстве СНГ", – сказал Ашуба.По этой причине Петербургский международный экономический форум не мог не представлять интерес для Абахзии, подчеркнул спикер Парламента Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vzaimnyy-interes-ashuba-o-mezhparlamentskom-sotrudnichestve-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1046669765.html

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