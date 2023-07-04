https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/plodotvornoe-sotrudnichestvo-kak-proshel-vizit-maksima-reshetnikova-v-abkhaziyu-1046724286.html

Плодотворное сотрудничество: как прошел визит Максима Решетникова в Абхазию

Плодотворное сотрудничество: как прошел визит Максима Решетникова в Абхазию

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T20:35+0300

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Цель визита политика - инспекция на объектах, которые восстанавливаются и строятся за счет средств инвестиционной программы, а также встреча с президентом Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анкваб.Что делаетсяВизит главы Минэкономразвития России начался с Гагрского района. Там он осмотрел подстанцию и канализационные очистные сооружения в селе Алахадзы, которые находятся на стадии строительства. Максим Решетников подчеркнул, что строящиеся объекты улучшат условия жизни местного населения и качество туристических услуг в Абхазии. Приехав в Пицунду, где планируется постройка гостиничного комплекса "Москва-Резорт", он обсудил с авторами проекта важность исправной работы электрических, водных и канализационных сетей.Кроме того, добавил министр, несмотря на то, что на территории комплекса будет все необходимое для комфортного отдыха, туристам нужно "подсказывать", то в Абхазии есть множество достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание."Не знаю такого нормально туриста, который не поедет и не посмотрит озеру Рицу, Пицунду, Гагру. До Сухума не доедет," - сказал Решетников.Кроме того, в Гагрском районе российская делегация осмотрела подстанцию "Бзыбь". Объект был реконструирован за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На работы было выделено более 620 миллионов рублей. Сейчас технические работы уже подошли к концу, осталось завершить ремонт здания для персонала.Мощность подстанции составляет 126 мегаватт, пиковая нагрузка - 140 мегаватт. После реконструкции за счет за увеличения мощностей подстанции нагрузка снизилась в два раза - за последние три месяца удалось сэкономить 78 миллионов киловатт-часов, что составляет 15% объема потребления.В Гулрыпшском районе гости из России посетили полигон твердых бытовых отходов в селе Кацикыт. Это первый обустроенный мусорный полигон в Абхазии, его общая площадь - 36 гектаров. Здесь уже оборудован котлован, установлена сортировочная линия. В рамках новой инвестпрограммы на полигоне будут установлены новые очистные сооружения, в планах асфальтирование дороги.После того как объект будет введен в эксплуатацию, сюда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.Планы на будущееРоссийская делегация посетила и подстанцию "Дранда", которая вместе с ПС "Алахадзы" питает не только жителей района, но и сухумский аэропорт. Максим Решетников подчеркнул, что для воздушной гавани бесперебойное обеспечение электричеством особенно важно, но для этого подстанция нуждается в обновлении. Министр предложил абхазской стороне обсудить целесообразность модернизации одной или обеих подстанций с Министерством энергетики России. В уже утвержденной Инвестпрограмме 2023-2025 годов эти объекты отсутствуют. Тему включения подстанции "Дранда" в следующую программу стороны обсудили в ходе посещения. Оценочная стоимость работ составляет 500 миллионов рублей.После посещения объектов, Максим Решетников встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания, в Кабинете Министров прошла встреча с премьер-министром Александром Анкваб. Встреча проходила без прессы. По итогам визита российской делегации был организован пресс-подход, в ходе которого Решетников положительно оценил развитие экономики Абхазии. По его словам, в республике проводятся непростые реформы, но положительная динамика есть - 58% бюджета страна обеспечивает самостоятельно. При этом, по словам Максима Решетникова, государство должно поддерживать местный бизнес, который лежит в основе экономического развития. В Абхазии для этого большие возможности - в республике можно производить строительные материалы, которые понадобятся при реализации больших проектов, и уделять внимание другим отраслям промышленности, в том числе, пищевой.Решетников подчеркнул, что вопрос развития Абхазии для России важен."Для Владимира Владимировича (Путина - прим. ред.) и для правительства Российской Федерации вопросы развития Абхазии - это вопросы, которые постоянно находятся на повестке, на контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится в последние годы", - подытожил министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/podstantsiyu-dranda-mogut-vklyuchit-v-investprogrammu-1046713336.html

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