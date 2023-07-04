https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/podstantsiyu-dranda-mogut-vklyuchit-v-investprogrammu-1046713336.html
Подстанцию "Дранда" могут включить в Инвестпрограмму
Подстанцию "Дранда" могут включить в Инвестпрограмму
ПС "Дранда" и "Агудзера" обеспечивают электроснабжение Сухумского аэропорта и полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T16:20+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Модернизацию подстанции "Дранда" в Гулрыпшском районе могут включить в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Эту тему глава Минэкономразвития России Максим Решетников обсудил в ходе рабочей поездки в Абхазию, в рамках которой он посещал объекты, которые строятся и восстанавливаются за счет Инвестпрограммы. По словам Решетникова, этот вопрос нужно обсудить с российским Министерством энергетики.Помимо жилых домов, подстанции "Дранда" и "Агудзера" обеспечивают электричеством два важных объекта в районе – Сухумский аэропорт и полигон твердых бытовых отходов в селе Кацикыт.Заявленная потребность для реконструкции аэропорта – 4 мегаватта, надежное электроснабжение может быть обеспечено только после реконструкции подстанций и строительства воздушной линии электропередач. В уже утвержденной Инвестпрограмме 2023-2025 годов эти объекты отсутствуют.Ориентировочные затраты на модернизацию и строительство воздушных линий электропередач составляют около 500 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/reshetnikovu-rasskazali-o-khode-rabot-na-poligone-tbo-v-gulrypshskom-rayone-1046713065.html
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Подстанцию "Дранда" могут включить в Инвестпрограмму
16:20 04.07.2023 (обновлено: 16:29 04.07.2023)
ПС "Дранда" и "Агудзера" обеспечивают электроснабжение Сухумского аэропорта и полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Модернизацию подстанции "Дранда" в Гулрыпшском районе могут включить в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Эту тему глава Минэкономразвития России Максим Решетников обсудил в ходе рабочей поездки в Абхазию, в рамках которой он посещал объекты, которые строятся и восстанавливаются за счет Инвестпрограммы. По словам Решетникова, этот вопрос нужно обсудить с российским Министерством энергетики.
Помимо жилых домов, подстанции "Дранда" и "Агудзера" обеспечивают электричеством два важных объекта в районе – Сухумский аэропорт и полигон твердых бытовых отходов в селе Кацикыт.
Заявленная потребность для реконструкции аэропорта – 4 мегаватта, надежное электроснабжение может быть обеспечено только после реконструкции подстанций и строительства воздушной линии электропередач. В уже утвержденной Инвестпрограмме 2023-2025 годов эти объекты отсутствуют.
Ориентировочные затраты на модернизацию и строительство воздушных линий электропередач составляют около 500 миллионов рублей.