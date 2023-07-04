https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/reshetnikovu-rasskazali-o-khode-rabot-na-poligone-tbo-v-gulrypshskom-rayone-1046713065.html

Решетникову рассказали о ходе работ на полигоне ТБО в Гулрыпшском районе

Решетникову рассказали о ходе работ на полигоне ТБО в Гулрыпшском районе

В рамках визита в Абхазию глава Минэкономразвития России Максим Решетников посещает объекты, которые строятся и восстанавливаются за счет Инвестпрограммы. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T15:52+0300

2023-07-04T15:52+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министр экономического развития России Максим Решетников проинспектировал ход работ на полигоне твердых бытовых отходов, строящемся в селе Кацикыт Гулрыпшского района."В рамках новой Bнвестпрограммы у нас предусмотрены очистные сооружения, которые мы уже заказали. Все сточные воды будут поступать в очистные сооружения", – пояснил Агрба и добавил, что дорога к полигону также будет отремонтирована.По словам руководителя УКС, объект в Кацикыте будет дотационным. Однако Максим Решетников в свою очередь отметил, что туристические объекты должны платить за услуги по вывозу и утилизации мусора адекватную цену.Строительство полигона в селе Кацикыт началось в октябре 2021 года. Там установлена сортировочная линия, на которой из мусора будет извлекаться то, что будет отправляться на переработку. Проектная производительность линии – 50 тысяч тонн мусора в год.После того как объект будет введен в эксплуатацию, сюда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/maksim-reshetnikov-osmotrel-podstantsiyu-v-poselke-bzyb-1046707152.html

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