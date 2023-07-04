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Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июля
территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием теплого сектора циклона с юга. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T19:20+0300
2023-07-04T19:20+0300
2023-07-04T19:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В среду, 5 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 июля
территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В среду, 5 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 -80%.