https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/reshetnikov-o-razvitii-turizma-v-abkhazii-nuzhno-povysit-uroven-servisa-1046703534.html

Решетников о развитии туризма в Абхазии: нужно повысить уровень сервиса

Решетников о развитии туризма в Абхазии: нужно повысить уровень сервиса

Глава экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

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ПИЦУНДА, 4 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Следующий этап развития туристической отрасли в Абхазии - повышение уровня сервиса, сказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников .Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган посетили Пицунду, где в ближайшие годы планируется построить гостиничный комплекс "Москва-Резорт". Авторы проекта рассказали о том, каким будет объект и какие проблемы сопутствуют в строительству. Речь, в первую очередь, идет об энергетических мощностях, налаживании водоснабжения в достаточных объемах и работе канализационной системе.Кристина Озган подчеркнула, что эти вопросы обсуждаются с властями Абхазии, по этому поводу уже прошло несколько совещаний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/ministr-ekonomrazvitiya-rossii-maksim-reshetnikov-pribyl-v-abkhaziyu-1046701295.html

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