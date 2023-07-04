https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/reshetnikov-o-razvitii-turizma-v-abkhazii-nuzhno-povysit-uroven-servisa-1046703534.html
Решетников о развитии туризма в Абхазии: нужно повысить уровень сервиса
Решетников о развитии туризма в Абхазии: нужно повысить уровень сервиса
Глава экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T12:24+0300
2023-07-04T12:24+0300
2023-07-04T12:51+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046701758_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7bc51f8d0075568a804d7763961d73ce.jpg
ПИЦУНДА, 4 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Следующий этап развития туристической отрасли в Абхазии - повышение уровня сервиса, сказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников .Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган посетили Пицунду, где в ближайшие годы планируется построить гостиничный комплекс "Москва-Резорт". Авторы проекта рассказали о том, каким будет объект и какие проблемы сопутствуют в строительству. Речь, в первую очередь, идет об энергетических мощностях, налаживании водоснабжения в достаточных объемах и работе канализационной системе.Кристина Озган подчеркнула, что эти вопросы обсуждаются с властями Абхазии, по этому поводу уже прошло несколько совещаний.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/ministr-ekonomrazvitiya-rossii-maksim-reshetnikov-pribyl-v-abkhaziyu-1046701295.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046701758_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e67f82c1d42eaf250052ce4599db1f20.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Решетников о развитии туризма в Абхазии: нужно повысить уровень сервиса
12:24 04.07.2023 (обновлено: 12:51 04.07.2023)
Глава экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник, 4 июля.
ПИЦУНДА, 4 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Следующий этап развития туристической отрасли в Абхазии - повышение уровня сервиса, сказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников .
"Люди уже поехали (туристы в Абхазию-прим.), но задача следующего этапа - повысить уровень, качество и, в каком то смысле, после этого можно просить честную цену",- отметил он.
Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган посетили Пицунду, где в ближайшие годы планируется построить гостиничный комплекс "Москва-Резорт". Авторы проекта рассказали о том, каким будет объект и какие проблемы сопутствуют в строительству. Речь, в первую очередь, идет об энергетических мощностях, налаживании водоснабжения в достаточных объемах и работе канализационной системе.
Кристина Озган подчеркнула, что эти вопросы обсуждаются с властями Абхазии, по этому поводу уже прошло несколько совещаний.