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Решетников рассказал об итогах визита российской делегации в Абхазию

Решетников рассказал об итогах визита российской делегации в Абхазию

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник 4 июля. Он посетил объекты, строящиеся в рамках... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T18:48+0300

2023-07-04T18:48+0300

2023-07-04T19:19+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Администрации президента состоялся пресс-подход вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган и министра экономического развития России Максима Решетникова, на котором были подведены итоги визита российской делегации."Напомню, что в прошлом году более одного миллиона россиян здесь отдохнуло. Я думаю, что цифры этого года будут такими же. Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, были нормальные очистные сооружения. Очень важно, чтобы объекты, связанные с ТБО, в нормально работали. Это комплекс мероприятий, которые реализует и строит республика при поддержке федерального бюджета", - сказал Решетников.Министр экономразвития России подчеркнул, что в Абхазии проводятся непростые реформы, и республика выполняет все взятые на себя обязательства. Он добавил, что существуют крупные объекты электроэнергетики, которые необходимы для работы столичного аэропорта, и требуют дополнительных инвестиций."Мы обсуждали как и на каких условиях это приемлемо для республики, чтобы туда вошли инвесторы. Важно, что это все работает на развитие республики. Рабочие места, заработные платы, без этого темпы роста заработной платы и социальных обязательств, которые взяла Абхазия, обеспечить будет непросто", - пояснил он.Решетников подчеркнул, что экономика Абхазии растет, и на сегодняшний момент 58% бюджета обеспечивается республикой самостоятельно, оставшиеся 42% - субсидиями из бюджета России.Стороны обсудили и поддержку местных производителей. По словам министра экономразвития России, в Абхазии большие возможности для производства строительных материалов и развития пищевой промышленности."В первую очередь, нужно поддерживать местный бизнес. Экономика не может развиваться, ориентируясь только на пришлых инвесторов. Всегда в основе должен лежать местный бизнес", - подчеркнул Решетников.Кристина Озган, в свою очередь, поблагодарила коллегу за внимание и труд, которые вкладываются в развитие абхазо-российских отношений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/podstantsiyu-dranda-mogut-vklyuchit-v-investprogrammu-1046713336.html

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