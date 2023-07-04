https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/sud-rassmotrit-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-leona-mindzhiya-1046697536.html

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Леона Минджия

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Леона Минджия

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Леона Минджия направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба МВД... 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T10:24+0300

2023-07-04T10:24+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Леона Минджия направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Минджия подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 29 и часть 4 статьи 156 Уголовного кодекса), согласно законодательству Абхазии, ему может грозить от 6 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Житель села Гуп Очамчырского района Леон Минджия был задержан в сухумском кафе "Jazzve" в результате следственного эксперимента 28 февраля 2023 года.Сообщалось, что Минджия, будучи председателем общественной организации "Ассоциация силовых структур Абхазии" и пользуясь своим служебным положением, взял на себя обязательства оказать содействие россиянину Геворку Сунгуртяну в получении паспорта республики за 300 тысяч рублей.Подозреваемый попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/zhitel-sela-gup-byl-zaderzhan-s-polichnym-za-moshennichestvo-1044376928.html

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