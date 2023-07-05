На передовой "Отряд смертников": память погибших в июльской операции почтили в Гудауте
© SputnikВыставка фотографий Марины Барциц и Виталия Кецба бойцов абхазской армии, участвовавших в июльской наступательной операции 1993 года
© Sputnik
В июльской наступательной операции 1993 года на Восточном и Гумистинском фронтах абхазская армия потеряла 400 бойцов.
Церемония возложения цветов к памятнику в честь павших защитников Абхазии состоялась в центре Гудауты в среду, 5 июля. В местном Доме культуры прошел "Вечер памяти бойцов "Отряда смертников" и фотовыставка в Гудаутском музее имени Сергея Дбар.
Памяти "Отряда смертников"
В ночь с 3 на 4 июля примерно в 4:00 командир восьмой роты третьего мотострелкового батальона Алик Лазба повел в бой группу людей в количестве около 140 человек. Им предстояло вызвать огонь грузинских войск на себя в районе Нижней Эшеры и тем самым отвлечь противника от основного Шромского направления июльской наступательной операции.
25 сентября 2018, 18:26
Этот тактический ход был крайне опасен. Бойцам предстояло форсировать реку Гумиста, но из-за высокого уровня воды пришлось идти в наступление по заминированному мосту под интенсивный огонь врага. В тот день погибло 39 человек с абхазской стороны и около 90% от общего числа наступавших получили ранения разной степени тяжести.
Ту группу бойцов прозвали "Отрядом смертников". Прежде чем выйти на выполнение задачи, каждый из них подписался под документом о добровольном принятии решения.
Память этих героев Абхазии почтили в Доме культуры Гудауты. Открывая событие, директор Государственного музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба отметила, что июльская наступательная операция стала четвертой в Отечественной войне народа Абхазии и оказалась переломной.
"Сегодня в нашем зале присутствуют люди, которые поставили подписи на этой бумаге. Вчера нашему музею передали этот документ, который был у Алика Лазба. В нем написано "Мы готовы сложить свои головы ради спасения Родины". В бой в районе нижней Эшеры должны были пойти 47 человек, но фактически выступило 147 человек. Они были уверены в том, что живыми уже не вернутся", - сказала Джикирба.
В памятном мероприятии участвовали руководство Гудаутского района, ветераны войны, родители и члены семей тех, кто не вернулся с поля боя, сотрудники госучреждений и общественность.
© Фото : предоставлено Иналом Лазба / Тетрадь командира группы Алика Лазба
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© Фото : предоставлено Иналом Лазба /
Тетрадь командира группы Алика Лазба
© Фото : предоставлено Иналом Лазба / Тетрадь командира группы Алика Лазба
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© Фото : предоставлено Иналом Лазба /
Тетрадь командира группы Алика Лазба
1/2
© Фото : предоставлено Иналом Лазба /
Тетрадь командира группы Алика Лазба
2/2
© Фото : предоставлено Иналом Лазба /
Тетрадь командира группы Алика Лазба
Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Абхазии. Джикирба назвала имя каждого убитого из "Отряда смертников", а их фотографии были выведены на экран.
12 мая 2016, 19:43
Герой Абхазии, командир 1 роты 3 мотострелкового батальона Чичикуа Мархолиа подчеркнул, что бок о бок рядом с ними были медсестры медицинского батальона, которые отважно и не жалея себя спасали жизни.
Мархолия также поделился воспоминаниями о том трагичном дне в новейшей истории Абхазии.
"Когда мы выступили на рассвете, враг стал по нам стрелять из артиллерии и со всех видов оружия, которые у него были. Многие погибли и были ранены прямо на мосту. Времени кого-то поднять или помочь у нас не было, но наши сестры (медсестры – прим.), вытащили оттуда, кого смогли. Благодаря им, многие все еще живы", - сказал Мархолия и зачитал имена всех погибших бойцов из его роты.
Кавалер ордена "Леона" Аслан Дгебиа подчеркнул, что без проявленной доблести и самопожертвования героев республики, добыть победу вряд ли удалось бы. Их смерть все еще отзывается болью в сердцах родных, но по-другому они поступить не могли.
Дгебиа вспомнил, как во время того противостояния слышал по рации голос своего боевого товарища Дмитрия Анкваб, который оказался в окружении и просил помощи.
"Если не успеваете прийти на помощь, живым я им не сдамся", - эти слова Дмитрия Анкваб были последними.
Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил ветеранов войны за их вклад в завоевании свободы для Абхазии и отметил, что в августе этого года народ республики будет отмечать 15-летие со дня признания независимости Абхазии, с чем он их заранее поздравил.
На сцену Дома культуры вышли государственный ансамбль "Рица", детские хореографические коллективы "Адац" и "Оураща", заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба прочитал стихотворение Баграта Шинкуба, прозвучало несколько композиций в исполнении вокалистки Милены Камлия. Со стихотворением на абхазском языке в честь своего деда также выступила внучка одного из участников "Отряда смертников" Сандро Цугба - Мария Цугба.
Невосполнимые потери
По завершении программы в Доме культуры Гудауты в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий бойцов, участвовавших в июльской наступательной операции. Авторы этих снимков Марина Барциц и Виталий Кецба.
Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, представлено 40 снимков, которые были сделаны в Нижней Эшере, в селах Каман и на горе Ахбюк, где абхазская армия в результате кровопролитных боев заняла эти местности.
Ветеран войны Данил Халваш из села Тасракуа (советское название Дружба – прим.) потерял в июльской наступательной операции родного брата Рустама Халваш. Он был в "Отряде смертников" и погиб в возрасте 23 лет.
"Я тогда сам находился на горе Ахбюк с однополчанами и после взятия этой высоты возвращались обратно. Мы ничего не знали о готовящемся маневре и не был в курсе, что брат в том отряде. Когда он не вернулся, мы поняли, что брат погиб. В течение 40 дней мы не могли забрать его тело. Он был захоронен вместе с еще тремя нашими бойцами", - поделился Халваш.
По словам Халваш, тела этих четырех человек удалось забрать лишь после пятых переговоров с противником.
Герой Абхазии Заур Саманба в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что вступил на тот злополучный мост через Гумисту с мыслями о своих детях. Он воспитал двух дочерей и одного сына.
Во время маневра "Отряда смертников" Саманба получил ранение в бедро, но прежде, он успел преодолеть мост и забросить гранаты в окопы, где затаился враг.
"Во второй окопе было три человека. Я заранее снял чеку и подбежал с гранатой к ним. Кинул ее туда и в ответ получил пулю в бедро. Мне кажется, что они нас ждали", - отметил он.
4 июля 2018, 18:52
На одном из 40 представленных на выставке снимков был отец Гудисы Айба Аслан, который погиб в возрасте 35 лет в ходе июльской наступательной операции на Шромском направлении. Его тело доставили домой спустя 30 дней после гибели. Тогда Гудисе не было и двух лет.
"Отца я не помню, но у меня есть брат, который старше меня на 10 лет. Он много о нем рассказывал. Перед очередным уходом на фронт, папа не спал и все ночь играл с моим братом. При этом все время повторял ему одну фразу "люби маму, уважай сестру, воспитай Гудису. Он знал, что погибнет", - сказал Гудиса Айба и добавил, что семья павшего защитника Абхазии выполнила последнюю его просьбу и продолжает следовать его словам.
На выставке в Гудаутском музее ветеранам войны и членам их семей вручили книги Гугуцы Джикирба и Кесоуа Хагба "Апсны. Ардзынба. Ахакуитра". Выставка продлится до 15 июля.