https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/na-peredovoy-otryad-smertnikov-pamyat-pogibshikh-v-iyulskoy-operatsii-pochtili-v-gudaute-1046737320.html

На передовой "Отряд смертников": память погибших в июльской операции почтили в Гудауте

На передовой "Отряд смертников": память погибших в июльской операции почтили в Гудауте

В июльской наступательной операции 1993 года на Восточном и Гумистинском фронтах абхазская армия потеряла 400 бойцов. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T18:34+0300

2023-07-05T18:34+0300

2023-07-05T18:34+0300

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Церемония возложения цветов к памятнику в честь павших защитников Абхазии состоялась в центре Гудауты в среду, 5 июля. В местном Доме культуры прошел "Вечер памяти бойцов "Отряда смертников" и фотовыставка в Гудаутском музее имени Сергея Дбар.Памяти "Отряда смертников"В ночь с 3 на 4 июля примерно в 4:00 командир восьмой роты третьего мотострелкового батальона Алик Лазба повел в бой группу людей в количестве около 140 человек. Им предстояло вызвать огонь грузинских войск на себя в районе Нижней Эшеры и тем самым отвлечь противника от основного Шромского направления июльской наступательной операции.Этот тактический ход был крайне опасен. Бойцам предстояло форсировать реку Гумиста, но из-за высокого уровня воды пришлось идти в наступление по заминированному мосту под интенсивный огонь врага. В тот день погибло 39 человек с абхазской стороны и около 90% от общего числа наступавших получили ранения разной степени тяжести.Ту группу бойцов прозвали "Отрядом смертников". Прежде чем выйти на выполнение задачи, каждый из них подписался под документом о добровольном принятии решения.Память этих героев Абхазии почтили в Доме культуры Гудауты. Открывая событие, директор Государственного музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба отметила, что июльская наступательная операция стала четвертой в Отечественной войне народа Абхазии и оказалась переломной.В памятном мероприятии участвовали руководство Гудаутского района, ветераны войны, родители и члены семей тех, кто не вернулся с поля боя, сотрудники госучреждений и общественность.Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Абхазии. Джикирба назвала имя каждого убитого из "Отряда смертников", а их фотографии были выведены на экран.Герой Абхазии, командир 1 роты 3 мотострелкового батальона Чичикуа Мархолиа подчеркнул, что бок о бок рядом с ними были медсестры медицинского батальона, которые отважно и не жалея себя спасали жизни.Мархолия также поделился воспоминаниями о том трагичном дне в новейшей истории Абхазии."Когда мы выступили на рассвете, враг стал по нам стрелять из артиллерии и со всех видов оружия, которые у него были. Многие погибли и были ранены прямо на мосту. Времени кого-то поднять или помочь у нас не было, но наши сестры (медсестры – прим.), вытащили оттуда, кого смогли. Благодаря им, многие все еще живы", - сказал Мархолия и зачитал имена всех погибших бойцов из его роты.Кавалер ордена "Леона" Аслан Дгебиа подчеркнул, что без проявленной доблести и самопожертвования героев республики, добыть победу вряд ли удалось бы. Их смерть все еще отзывается болью в сердцах родных, но по-другому они поступить не могли.Дгебиа вспомнил, как во время того противостояния слышал по рации голос своего боевого товарища Дмитрия Анкваб, который оказался в окружении и просил помощи.Первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил ветеранов войны за их вклад в завоевании свободы для Абхазии и отметил, что в августе этого года народ республики будет отмечать 15-летие со дня признания независимости Абхазии, с чем он их заранее поздравил.На сцену Дома культуры вышли государственный ансамбль "Рица", детские хореографические коллективы "Адац" и "Оураща", заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба прочитал стихотворение Баграта Шинкуба, прозвучало несколько композиций в исполнении вокалистки Милены Камлия. Со стихотворением на абхазском языке в честь своего деда также выступила внучка одного из участников "Отряда смертников" Сандро Цугба - Мария Цугба.Невосполнимые потериПо завершении программы в Доме культуры Гудауты в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий бойцов, участвовавших в июльской наступательной операции. Авторы этих снимков Марина Барциц и Виталий Кецба.Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, представлено 40 снимков, которые были сделаны в Нижней Эшере, в селах Каман и на горе Ахбюк, где абхазская армия в результате кровопролитных боев заняла эти местности.Ветеран войны Данил Халваш из села Тасракуа (советское название Дружба – прим.) потерял в июльской наступательной операции родного брата Рустама Халваш. Он был в "Отряде смертников" и погиб в возрасте 23 лет.По словам Халваш, тела этих четырех человек удалось забрать лишь после пятых переговоров с противником.Герой Абхазии Заур Саманба в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что вступил на тот злополучный мост через Гумисту с мыслями о своих детях. Он воспитал двух дочерей и одного сына.Во время маневра "Отряда смертников" Саманба получил ранение в бедро, но прежде, он успел преодолеть мост и забросить гранаты в окопы, где затаился враг."Во второй окопе было три человека. Я заранее снял чеку и подбежал с гранатой к ним. Кинул ее туда и в ответ получил пулю в бедро. Мне кажется, что они нас ждали", - отметил он.На одном из 40 представленных на выставке снимков был отец Гудисы Айба Аслан, который погиб в возрасте 35 лет в ходе июльской наступательной операции на Шромском направлении. Его тело доставили домой спустя 30 дней после гибели. Тогда Гудисе не было и двух лет.На выставке в Гудаутском музее ветеранам войны и членам их семей вручили книги Гугуцы Джикирба и Кесоуа Хагба "Апсны. Ардзынба. Ахакуитра". Выставка продлится до 15 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180925/manevr-otryada-alika-lazba-1025039765.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160512/1018238356.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/pamyat-pogibshikh-boytsov-batalona-gorets-pochtili-v-abkhazii-1046706085.html

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