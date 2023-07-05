https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-6-iyulya-1046739140.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием теплого сектора циклона с юга. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В четверг, 6 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -80%.

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2023

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погода в абхазии