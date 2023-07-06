https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/gorsobranie-edinoglasno-progolosovalo-po-voprosu-obzhalovaniya-resheniya-sukhumskogo-suda-1046755727.html

Горсобрание единогласно проголосовало по вопросу обжалования решения Сухумского суда

Горсобрание единогласно проголосовало по вопросу обжалования решения Сухумского суда

Сухумский городской суд признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года о приостановлении выдачи разрешений на капитальное строительство вдоль... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T18:35+0300

2023-07-06T18:35+0300

2023-07-06T18:37+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Горсобрания Сухума единогласно проголосовали за обжалование решения Сухумского горсуда, признавшего недействующими решения собрания от 2009 года, в Кассационной коллегии по административным делам Верховного суда Абхазии.Юрист Саид Гезердава привел аргументы, которые, по его мнению, подтверждают незаконность вынесенных в Сухумском суде решений.Он убежден, что подобные резонансные дела не могут рассматриваться в один день, а процесс в отношении решения №127 планировалось принять за одно заседание. Он отметил, что адвокаты запросили время на прение, а затем своевременно представили документы о том, что не могут присутствовать на заседании 29 июня по объективным причинам. Тем не менее, решения были вынесены судом без стороны ответчика.Гезердава рассказал, что суд не учел, что Горсобрание обладает контрольными функциями в отношении администрации, что предполагается законом. Полномочия администрации принимать решения в отношении строительства нигде не прописаны, добавил он.По словам адвоката Эсмы Колбая, со стороны суда было много процессуальных нарушений. По ее мнению, необходимо обратиться в Квалификационную коллегию судей для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи Беллы Хасая.Депутат Горсобрания Давид Чхеидзе задал вопрос, "почему дошли до того, что сегодня происходит". По его словам, главный архитектор города в устной форме запрашивал Горсобрание о предоставлении решения, которое сейчас бурно обсуждается, но его предоставили только спустя время.По словам председателя Горсобрания Дмитрия Осия, никаких устных запросов от главного архитектора, на которые не отвечали, не было и "быть не может".Чхеидзе сделал замечание адвокатам, что они не предупредили Горсобрание, что, несмотря на неявку ответчиков, заседание 29 июня состоится и будет вынесено решение, по итогу собрание осталось без адвоката.Саид Гезердава объяснил, что Горсобрание получило документ через канцелярию суда, а адвокаты о дне проведения информировать не должны. Он отметил, что собрание не осталось без адвоката, как это предполагает Чхеидзе, а заседание в отсутствие ответчиков должно было быть перенесено."Если бы я не отправил свое заявление и не пришел бы, вот это было бы нарушение. Наше заявление присутствует, справка будет приложена, мы покажем кассационной инстанции, в этом плане вы можете не переживать", - отметил он.За обжалование решения Сухумского горсуда депутаты проголосовали единогласно.Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года.Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба. Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskiy-sud-priznal-nedeystvuyuschimi-resheniya-gorsobraniya-po-kapitalnomu-stroitelstvu-1046646063.html

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