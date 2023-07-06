https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-7-iyulya-1046752156.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 июля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием активного выноса тепла с юга. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T16:55+0300

2023-07-06T16:55+0300

2023-07-06T16:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В пятницу, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, днем преимущественно жаркая погода, без осадков, поздним вечером местами возможен дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии