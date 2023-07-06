https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sud-issledoval-telefonnye-zvonki-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046751468.html

Суд исследовал телефонные звонки обвиняемых по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд исследовал телефонные звонки обвиняемых по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 6 июля. 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T17:30+0300

2023-07-06T17:30+0300

2023-07-06T17:34+0300

верховный суд абхазии

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Сторона защиты по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме изучила детализацию телефонных соединений обвиняемых Аслана Блабба, Дато Ахалая и Эрика Чкадуа на заседании 6 июля.Были изучены детализации телефонных звонков обвиняемых за 4 октября, 19 и 22 ноября. Материалы указывали, в какой зоне покрытия станции находились подсудимые в течение дня.У обвиняемых были вопросы к детализации их телефонных разговоров. По словам Аслана Блабба, 19 ноября 2019 года он звонил тонировщику автомобилей Автандилу Чолария, чтобы сообщить, что необходимо затонировать стекла на иномарке Audi, а в детализации этих данных нет.Чолария – один из ключевых свидетелей обвинения. Еще на заседании в сентябре он рассказывал, что 19 ноября 2019 года обвиняемый Аслан Блабба попросил его о тонировке передних боковых стекол иномарки и предупредил, что затонировать стекла к мастеру приедет девушка.Так и произошло – в мастерскую приехала девушка на Honda Accord. Мастер объяснил ей, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась примерно через 40 минут, работа была к этому моменту окончена. Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло. Однако вернулась уже не Honda, а Toyota Mark2, за рулем которой был Дато Ахалая. Он сказал, что приехал от Блабба и попросил затонировать машину полностью.По версии обвинения, именно на Toyota обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него.На заседании заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба заявил, что версия Блабба "надуманная" для обеспечения алиби себе и Эрику Чкадуа. По его словам, Блабба искажает события, и Чолария не уточнял у него по телефону марку машины, речь шла лишь о модели.Заседание на исследовании детализации телефонных соединений закончилось. Следующий процесс состоится 11 июля.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/novyy-svidetel-zaschity-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046584227.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия