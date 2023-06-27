https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/novyy-svidetel-zaschity-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046584227.html

Новый свидетель защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме

Новый свидетель защиты: суд продолжил рассматривать дело о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 27 июня. 27.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-27T18:16+0300

2023-06-27T18:16+0300

2023-06-27T18:16+0300

верховный суд абхазии

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikСвидетель защитыВ суде была допрошена Индира Тванба – жена двоюродного брата обвиняемых братьев Ахалая. Она рассказала, что с 20 по 30 ноября 2019 года находилась в доме у Дато Ахалая, так как ее ребенку, как и сыну Ахалая, был назначен курс массажа в Сухуме, а сама она проживает в Очамчырском районе.Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба отметил, что в суде была исследована детализация переговоров Ахалая, на которых было зафиксировано его позиционирование в других местах в указанное свидетелем время с 20 по 25 ноября. Объяснить это несовпадение свидетельница не смогла.Адвокат Инга Габилая, поинтересовалась у Тванба, часто ли она приезжала в гости к семье Ахалая и могла ли Ашхаруа забыть о визите родственницы, так как ранее в показаниях она утверждала, что в доме никого посторонних не было и могла ли девушка из-за проблем со здоровьем ее не увидеть. По словам свидетельницы, у Ашхаруа были головные боли, из-за чего ей делали капельницы, были ли у нее проблемы со зрением или слухом, она не знает.Тванба подчеркнула, что в день убийства 22 ноября она как обычно поставила капельницу Ашхаруа. На вопрос гособвинения, может ли она рассказать точно о событиях дня убийства, приезжал ли Ахалая именно в этот день, девушка ответила, что точно ответить не может. Позже на вопрос адвоката Чкадуа, пропускал ли он визит с 20 по 25 ноября с 12:00 до 14:00, Тванба ответила "нет".Новая экспертизаСогласно материалам дела, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, подойдя на расстояние не более двух метров к столику, за которым сидели Шамба и Авидзба обстреляли мужчин из двух автоматов Калашникова. Защищаясь, Алхас Авидзба выстрелил в сторону Бганба не менее шести раз, из-за чего тот получил "слепое огнестрельное ранение наружной боковой поверхности правого бедра".8 мая 2020 года обвиняемый Бганба был задержан в селе Арасадзыхь, при задержании оказал сопротивление, был ранен и доставлен в больницу Гулрыпша. При освидетельствовании на его правом бедре были обнаружены два рубца. Еще один рубец, обнаруженный на правой голени, по версии стороны обвинения, "образовался, возможно, в результате огнестрельных ранений".2 мая защитой было заявлено ходатайство о признании недопустимым доказательством заключение судмедэкспертизы в отношении обвиняемого Бганба, в удовлетворении было отказано. 16 мая защита ходатайствовала о назначении повторной экспертизы, в этом ей тоже было отказано.В этот раз адвокат Марина Тания вновь заявила, что сторона защиты считает, что заключение судебно-медицинской экспертизы было выполнено в нарушение норм УПК, оно неполное, необоснованное и вызывает сомнения.В доказательство заявления Тания привела несколько доводов. По ее убеждению, экспертиза была назначена в качестве комплексной, а выводы комиссионные, так как заключение дали эксперты одной специальности. Кроме того, были проигнорированы требования Бганба о привлечении нарколога, не указано, на основании каких методик проведены исследования, не известны сведения об образовании и экспертной специальности привлеченных к экспертизе Чагава и Берзения, не определены характер и механизм раны на теле обвиняемого.Также, по словам Тания, следователь должен был предоставить эксперту пистолет ГЛОК 17, из которого, по версии следствия, был ранен Бганба. Для этой экспертизы следствие должно было привлечь криминалиста, говорится в ходатайстве.Все эти причины, считает защита, дают основания назначить повторную комплексную судебно-медико-криминалистическую экспертизу, которую должно провести независимое бюро при Минюсте России. Эксперту бюро, по мнению Тания, нужно предоставить материалы уголовного дела и пистолет, который к делу приобщен так и не был.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба выступил против удовлетворения ходатайства. Он отметил, что суд уже принимал решение по экспертизе.Обвиняемый Дато Ахалая напомнил суду, что Бганба против проведения повторной экспертизы в Абхазии.Судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайств. По словам судьи Майи Квициния, повторная экспертиза может быть назначена только в случае сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличии противоречий. Она напомнила, что ранее было отказано в признании экспертизы недопустимым доказательством и о назначении новой, а все вопросы и сомнения по заключению были исключены после допроса экспертов.Вызов свидетеляАдвокат Игорь Скнарин ходатайствовал о вызове в суд следователя Нарта Ломия, который проводил предварительное следствие по делу и отметил, что у каждого адвоката защиты есть к нему "ряд вопросов"."По каким критериям он раздавал роли. Что я там участие принимал, где из 30 томов это видно, я хочу у него спросить, откуда он взял, пусть один свидетель или экспертиза это покажет? У нас ряд вопросов, под чью диктовку он делал, тоже рано или поздно скажет", – сказал Дато Ахалая.По мнению Даура Амичба, нет необходимости вызывать в суд следователя для того, чтобы он дал анализ совокупности собранных доказательств."Мы для этого здесь сидим с прокурором и доказываем доказательства, которые были собраны на предварительном следствии", – добавил он.Судья Роман Кварчия напомнил, что по закону следователь может быть допрошен в суде лишь при разрешении вопроса о недопустимости того или иного доказательства.Суд не нашел оснований для допроса в суде Нарта Ломия и отказал в удовлетворении ходатайства.Следующее заседание состоится 4 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/verkhovnyy-sud-ne-udovletvoril-khodataystvo-ob-otvode-sudey-po-delu-o-troynom-ubiystve-1046495619.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/povtornoy-ekspertize-ne-byt-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-1046317157.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия