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Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
Турнир по баскетболу, в котором участвовали десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики... 06.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-06T14:55+0300
2023-07-06T14:57+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" завершился в Сухуме в четверг, 6 июля.Лучшими игроками турнира были признаны Георгий Горяинов из города Шахты, Саид Матуа из Сухума, Александр Нахимов из Черкесска и игрок команды "Гулькевичи" Никита Ремезов.Турнир открылся 2 июля. В нем принимали участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.Главным судьей был первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.Турнир был организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-Мобайл".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-tvanba-o-rezultatakh-chempionata-abkhazii-po-basketbolu---1045734895.html
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спорт, баскетбол, абхазия, спортивная абхазия

Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"

14:55 06.07.2023 (обновлено: 14:57 06.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
Турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Турнир по баскетболу, в котором участвовали десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Абхазии, открылся 2 июля.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" завершился в Сухуме в четверг, 6 июля.

Первое место заняла команда "Гулькевичи" из Краснодарского края, второе – Черкесск и третье – Сухум.

Лучшими игроками турнира были признаны Георгий Горяинов из города Шахты, Саид Матуа из Сухума, Александр Нахимов из Черкесска и игрок команды "Гулькевичи" Никита Ремезов.
Турнир открылся 2 июля. В нем принимали участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
турнир по баскетболу Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
Главным судьей был первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.
Турнир был организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-Мобайл".
Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах чемпионата Абхазии по баскетболу - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2023
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Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах чемпионата Абхазии по баскетболу
14 мая, 10:07
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