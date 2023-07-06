Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
14:55 06.07.2023 (обновлено: 14:57 06.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Турнир по баскетболу, в котором участвовали десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Абхазии, открылся 2 июля.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" завершился в Сухуме в четверг, 6 июля.
Первое место заняла команда "Гулькевичи" из Краснодарского края, второе – Черкесск и третье – Сухум.
Лучшими игроками турнира были признаны Георгий Горяинов из города Шахты, Саид Матуа из Сухума, Александр Нахимов из Черкесска и игрок команды "Гулькевичи" Никита Ремезов.
Турнир открылся 2 июля. В нем принимали участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
© Sputnik / Томас Тхайцук турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"
Главным судьей был первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.
Турнир был организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-Мобайл".