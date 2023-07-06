https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/zavershilsya-turnir-po-basketbolu-kubok-pamyati-sergeya-vasilevicha-bagapsh-1046750833.html

Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"

Завершился турнир по баскетболу "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш"

Турнир по баскетболу, в котором участвовали десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T14:55+0300

2023-07-06T14:55+0300

2023-07-06T14:57+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш" завершился в Сухуме в четверг, 6 июля.Лучшими игроками турнира были признаны Георгий Горяинов из города Шахты, Саид Матуа из Сухума, Александр Нахимов из Черкесска и игрок команды "Гулькевичи" Никита Ремезов.Турнир открылся 2 июля. В нем принимали участие десять команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.Главным судьей был первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александр Банников.Турнир был организован Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании "А-Мобайл".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-tvanba-o-rezultatakh-chempionata-abkhazii-po-basketbolu---1045734895.html

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