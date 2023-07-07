https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/belarus-napravila-zaprosy-o-vydache-natsistskikh-prestupnikov-v-28-stran-1046777626.html
Беларусь направила запросы о выдаче нацистских преступников в 28 стран
Беларусь направила запросы о выдаче нацистских преступников в 28 стран
Генеральная прокуратура Беларуси продолжает работу по установлению личностей фашистских преступников, уничтожавших мирное население, и их пособников. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T18:55+0300
2023-07-07T18:55+0300
2023-07-07T18:55+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила запросы для установления лиц, подозреваемых в причастности к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны в 28 стран. Об этом сообщается на сайте ведомства. Работники ведомства провели серьезную работу - изучили тысячи актов чрезвычайной государственной комиссии и архивных документов, опросили около 17 тысяч свидетелей и очевидцев происшествий тех лет. По итогам работы был составлен список имен людей, причастных к убийствам мирных граждан на территории Могилевской и Бобруйской областей, в него входит более 1300 фамилий.Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в 1941-1945 годах было возбуждено в апреле 2021 года. Генпрокурор Андрей Швед заявил, что Минск будет требовать выдачи оставшихся в живых военных преступников для открытого суда, а также поставит вопрос о признании геноцида перед международным сообществом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/polskiy-premer-nazval-volynskuyu-reznyu-genotsidom-1046773296.html
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белоруссия, новости, великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия, новости, великая отечественная война (1941-1945)
Беларусь направила запросы о выдаче нацистских преступников в 28 стран
Генеральная прокуратура Беларуси продолжает работу по установлению личностей фашистских преступников, уничтожавших мирное население, и их пособников.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik.
Генеральная прокуратура Беларуси направила запросы для установления лиц, подозреваемых в причастности к геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны в 28 стран. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
"К настоящему времени Генпрокуратура направила в компетентные учреждения юстиции 28 иностранных государств поручения и просьбы об оказании правовой помощи, в том числе для установления точных анкетных данных указанных лиц и получения сведений об их судимости за совершенные преступления", - говорится в публикации.
Работники ведомства провели серьезную работу - изучили тысячи актов чрезвычайной государственной комиссии и архивных документов, опросили около 17 тысяч свидетелей и очевидцев происшествий тех лет. По итогам работы был составлен список имен людей, причастных к убийствам мирных граждан на территории Могилевской и Бобруйской областей, в него входит более 1300 фамилий.
Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в 1941-1945 годах было возбуждено в апреле 2021 года. Генпрокурор Андрей Швед заявил, что Минск будет требовать выдачи оставшихся в живых военных преступников для открытого суда, а также поставит вопрос о признании геноцида перед международным сообществом.