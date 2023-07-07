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Более ста нарушений таможенных правил выявил ГТК Абхазии с января 2023 года

Более ста нарушений таможенных правил выявил ГТК Абхазии с января 2023 года

За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более двух миллионов рублей штрафов. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T13:50+0300

2023-07-07T13:50+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев 2023 года сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили 127 случаев нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет республики, составила 2,71 миллиона рублей.За полгода сотрудники ГТК изъяли более 342 тысяч табачных изделий, 473 бутылки с алкогольными напитками, 670 электронных сигарет, 305 упаковок табака для кальянов, 206 бутылок грузинской минеральной воды, 12 майнеров, 454 килограмма цветного металла, 458 килограммов ореха.Кроме того, за это время было выявлено семь фактов перевоза наркотиков и психотропных препаратов через границу. Было изъято 56,6 грамма мефедрона, 6 граммов метадона, 0,6 грамма героина, 59,7 грамма "Лирики".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/zhitelya-lykhny-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vvoze-narkotikov-1045936984.html

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