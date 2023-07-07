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Более ста нарушений таможенных правил выявил ГТК Абхазии с января 2023 года
Более ста нарушений таможенных правил выявил ГТК Абхазии с января 2023 года
За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более двух миллионов рублей штрафов. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев 2023 года сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили 127 случаев нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет республики, составила 2,71 миллиона рублей.За полгода сотрудники ГТК изъяли более 342 тысяч табачных изделий, 473 бутылки с алкогольными напитками, 670 электронных сигарет, 305 упаковок табака для кальянов, 206 бутылок грузинской минеральной воды, 12 майнеров, 454 килограмма цветного металла, 458 килограммов ореха.Кроме того, за это время было выявлено семь фактов перевоза наркотиков и психотропных препаратов через границу. Было изъято 56,6 грамма мефедрона, 6 граммов метадона, 0,6 грамма героина, 59,7 грамма "Лирики".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/zhitelya-lykhny-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vvoze-narkotikov-1045936984.html
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новости, абхазия, таможня
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Более ста нарушений таможенных правил выявил ГТК Абхазии с января 2023 года

13:50 07.07.2023 (обновлено: 14:15 07.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Таможенный комитет Республики Абхазия
Таможенный комитет Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За первое полугодие 2023 года в бюджет Абхазии поступило более двух миллионов рублей штрафов.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев 2023 года сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выявили 127 случаев нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.
Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет республики, составила 2,71 миллиона рублей.
За полгода сотрудники ГТК изъяли более 342 тысяч табачных изделий, 473 бутылки с алкогольными напитками, 670 электронных сигарет, 305 упаковок табака для кальянов, 206 бутылок грузинской минеральной воды, 12 майнеров, 454 килограмма цветного металла, 458 килограммов ореха.
Кроме того, за это время было выявлено семь фактов перевоза наркотиков и психотропных препаратов через границу. Было изъято 56,6 грамма мефедрона, 6 граммов метадона, 0,6 грамма героина, 59,7 грамма "Лирики".
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