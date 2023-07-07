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Концерт звезд российской эстрады в Сухуме завершился из-за дождя

Концерт звезд российской эстрады в Сухуме завершился из-за дождя

На сцене перед зрителями и гостями Сухума должны были выступить Дмитрий Маликов, Анна Семеновичи участница шоу "Голос" Дарья Антонюк. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Праздничный концерт звезд российской эстрады, который был приурочен ко Дню Сухума, завершился раньше запланированного из-за сильного дождя. Мероприятие проходило у колоннады на столичной набережной и собрало множество зрителей. В том числе, на нем присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель департамента внешнеэкономических и Международных связей Москвы Сергей Черемин.Концерт открыла участница шоу "Голос" и финалистка шоу "Маска" Дарья Антонюк. Она подчеркнула гостеприимство абхазского народа, "домашнюю атмосферу" города. "Пусть каждый день будет наполнен любовью, радостью и только самыми прекрасными событиями впереди", - сказала она. К сожалению, погода очень быстро испортилась. Неожиданно начавшийся дождь сначала не сильно мешал публике, но все же, когда он перерос в настоящий ливень, было принято решение о досрочном прекращении мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sergey-zhilin-i-fonograf-dzhaz-bend-dadut-kontsert-v-abkhazii--1046754591.html

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