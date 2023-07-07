https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/literaturnaya-ekskursiya-po-iskanderovskim-mestam-proshla-v-sukhume-1046768757.html

Литературная экскурсия по искандеровским местам прошла в Сухуме

Литературная экскурсия по искандеровским местам прошла в Сухуме

В экскурсии были участники школы педагогического мастерства, организованной Управлением образования Сухума и Тамбовским государственным университетом... 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T14:34+0300

2023-07-07T14:34+0300

2023-07-07T14:34+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Литературная экскурсия по местам, связанным с писателем Фазилем Искандером, прошла в Сухуме в пятницу, 7 июля.У каждой локации студенты кафедры русского языка и литературы АГУ читали наизусть отрывки из произведений Искандера.Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тамбовского госуниверситета Наталья Сорокина отметила хорошую организованность и насыщенность программы."Абхазия чудесна, Сухум великолепен, и часть этого великолепия связана с культурным наследием. Хорошо, что эти памятники сохраняются. Думаю, это привлечет больше людей, не только связанных с филологией, но и в целом интересующихся культурой", –сказала она.По ее словам, в школах и вузах Тамбова изучают произведения Искандера как в обязательном, так и рекомендательном плане. Сорокина считает, что рассказы и повести писателя известны не только с филологической точки зрения, но и как памятник этнокультуры."Сейчас, побывав в Абхазии в первый раз, я совершенно по-другому воспринимаю повести и рассказы Искандера. Я узнаю то, о чем он написал – абхазские реалии, особенности национальной кухни, поведение", – добавила она.Экскурсию проводила преподаватель кафедры русского языка и литературы АГУ Елена Кобахия. По ее словам, первая такая прогулка прошла в 2017 году в рамках фестиваля "Стоянка человека"."Читать Фазиля очень важно, он сам говорил, что главная цель искусства – хороший человек. Его книги делают человека хорошим, правильный настрой, чувство справедливости, чести, достоинства – это те категории, о которых он пишет", – сказала она.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/trinadtsat-mgnoveniy-iz-zhizni-fazilya-iskandera-1044444773.html

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