https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/mezhvedomstvennye-ucheniya-silovikov-proshli-v-sukhumskom-aeroportu-1046784107.html

Межведомственные учения силовиков прошли в сухумском аэропорту

Межведомственные учения силовиков прошли в сухумском аэропорту

В учениях принимали участие сотрудники погранотряда СГБ, погрануправления ФСБ России в Абхазии, Центра спецназначения СГБ, спецотряда быстрого реагирования... 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T22:56+0300

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. На территории аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинба прошли межведомственные учения сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Силовики отрабатывали "сценарий" захвата самолета после прибытия в аэропорт. Сигнал о происшествии поступал сотрудникам пограничных органов, для борьбы со злоумышленниками вызывали спецназ, по мере возникновения массовых беспорядков подключались сотрудники СОБР МВД.Цель учений - отработка слаженных действий подразделений разных ведомств при изменении обстановки. По словам Латипова, тренировка прошла успешно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/vitse-prezident-proveril-gotovnost-novogo-podrazdeleniya-minoborony-abkhazii-1046752975.html

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