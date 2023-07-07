https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/mezhvedomstvennye-ucheniya-silovikov-proshli-v-sukhumskom-aeroportu-1046784107.html
Межведомственные учения силовиков прошли в сухумском аэропорту
Межведомственные учения силовиков прошли в сухумском аэропорту
В учениях принимали участие сотрудники погранотряда СГБ, погрануправления ФСБ России в Абхазии, Центра спецназначения СГБ, спецотряда быстрого реагирования... 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T22:56+0300
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. На территории аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинба прошли межведомственные учения сотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Силовики отрабатывали "сценарий" захвата самолета после прибытия в аэропорт. Сигнал о происшествии поступал сотрудникам пограничных органов, для борьбы со злоумышленниками вызывали спецназ, по мере возникновения массовых беспорядков подключались сотрудники СОБР МВД.Цель учений - отработка слаженных действий подразделений разных ведомств при изменении обстановки. По словам Латипова, тренировка прошла успешно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/vitse-prezident-proveril-gotovnost-novogo-podrazdeleniya-minoborony-abkhazii-1046752975.html
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Межведомственные учения силовиков прошли в сухумском аэропорту
22:56 07.07.2023 (обновлено: 22:59 07.07.2023)
В учениях принимали участие сотрудники погранотряда СГБ, погрануправления ФСБ России в Абхазии, Центра спецназначения СГБ, спецотряда быстрого реагирования МВД, военно-воздушных сил Минобороны.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik.
На территории аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинба прошли межведомственные учения сотрудников силовых структур. Об этом сообщает
пресс-служба СГБ Абхазии.
"С учетом перспектив в ближайшее время реконструкции аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба соответствующими силовыми структурами, прежде всего в координации Службы государственной безопасности были произведены учения, направленные на отработку действий в случае изменения оперативной обстановки на данном контрольно-пропускном пункте", - пояснил начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов.
Силовики отрабатывали "сценарий" захвата самолета после прибытия в аэропорт. Сигнал о происшествии поступал сотрудникам пограничных органов, для борьбы со злоумышленниками вызывали спецназ, по мере возникновения массовых беспорядков подключались сотрудники СОБР МВД.
Цель учений - отработка слаженных действий подразделений разных ведомств при изменении обстановки. По словам Латипова, тренировка прошла успешно.