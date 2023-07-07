https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/novuyu-metodiku-borby-s-samshitovoy-ognevkoy-primenili-v-bzybskom-uschele-1046744948.html

Новую методику борьбы с самшитовой огневкой применили в Бзыбском ущелье

Новую методику борьбы с самшитовой огневкой применили в Бзыбском ущелье

Тенденция на возрождение самшита, уничтоженного самшитовой огневкой, наблюдается в Абхазии. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T09:00+0300

2023-07-07T09:00+0300

2023-07-07T10:08+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Световую ловушку, предназначенную для борьбы с самшитовой огневкой, установили в Бзыбском ущелье. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия."Долгое время в Бзыбском ущелье мы устанавливали только феромоновые ловушки. В этот раз мы решили при помощи экспертов продовольственной сельскохозяйственной организации ООН опробовать новый способ мониторинга. Дело в том, что у Турции есть достаточно богатый опыт использования именно световых ловушек для самшитовой огневки", – отметил Кирия.По его словам, с помощью световых ловушек можно не только определить присутствие огневки, но и бороться с нею. Насекомых привлекает свет, который излучает ловушка, и они попадают в закрытый контейнер с инсектицидом.Сейчас в Бзыбском ущелье установлено 35 феромоновых ловушек. Специалисты проверяют их раз в две недели. Световую ловушку проверят через месяц. Она установлена в лесной зоне вдали от посторонних источников света."Световая ловушка работает только в том случае, если идет массовый лет огневки. Как раз в течение июля мы ожидаем этого. Буквально на днях были обнаружены небольшие гусеницы самшитовой огневки и, согласно их жизненному циклу, примерно в течение следующих трех-четырех недель начнется массовый лет бабочки", – поделился Михаил Кирия.Через месяц удастся установить, какие из ловушек эффективнее – феромоновые или световые, добавил эколог."Феромоновая ловушка – это элемент мониторинга ситуации. Она не способна производить механический сбор вредителя, а световая ловушка может быть хорошим дополнением для механического сбора бабочек. По опыту наших турецких коллег, при массовом лете в нее может попасть несколько тысяч этих насекомых", – рассказал Кирия.Световая ловушка охватывает территорию площадью в один гектар. Энергию она получает от аккумулятора, заряжающегося от солнечной панели.Существует теория по поводу того, что световые ловушки эффективны также в борьбе с американской бабочкой, но это абхазским экологам еще предстоит установить.Первый лет самшитовой огневки в 2023 году выпал на май и произошел на несколько недель раньше обычного. С тех пор были обнаружены гусеницы, которые успели немного повредить самшит в Бзыбском ущелье, объяснил Кирия. Благодаря химической обработке этой территории удалось локализовать распространение вредителя.Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет и растет очень медленно, по несколько сантиметров в год.Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/ne-dat-umeret-kak-spasti-samshit-v-abkhazii-1046383604.html

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