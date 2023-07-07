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Новую пожарно-спасательную станцию запустили в поселке Цандрипш

Новую пожарно-спасательную станцию запустили в поселке Цандрипш

На строительство здания пожарно-спасательной части в поселке Цандрипш Гагрского района выделили 15 миллионов рублей. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T19:23+0300

2023-07-07T19:23+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Новую пожарно-спасательную станцию запустили в поселке Цандрипш в пятницу, 7 июля. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба.Строительство пожарно-спасательной станции по улице Лакоба в Цандрипше началось в конце 2022 года. Место это было выбрано с учетом того, чтобы спасатели могли в кратчайшее время добраться до любой точки поселка в случае тревоги."Это одноэтажное здание с двумя боксами для спецтехники, с комнатой отдыха, санузлом, столовой, учебным классом для подготовки и улучшения работы личного состава, кабинетами начальника караула, начальника части, диспетчерской и комнатой отдыха диспетчера, складским помещением", - поясни Бганба.Общая площадь здания 324 квадратным метра, рассказал Бганба и добавил, что оно строилось совместными силами МЧС Абхазии и руководства Гагрского района при поддержке местных предпринимателей. Общая стоимость проекта около 15 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/nachat-s-nulya-kak-sozdavalos-mchs-abkhazii-1046698265.html

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