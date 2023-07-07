https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/obem-vneshney-torgovli-abkhazii-za-polgoda-sostavil-211-milliarda-rubley-1046763097.html

Объем внешней торговли Абхазии за полгода составил 21,1 миллиарда рублей

Объем внешней торговли Абхазии за полгода составил 21,1 миллиарда рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 19%. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T12:24+0300

2023-07-07T12:24+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Объем внешней торговли Абхазии за первые шесть месяцев 2023 года составил 21,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГТК республики.Объемы ввоза нефтепродуктов, лекарств, овощей и фруктов, табачных и ювелирных изделий, в свою очередь, стали меньше. За шесть месяцев Абхазия экспортировала товары на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась на 11,7% (352 миллиона рублей). Главным образом из республики вывозились алкогольная продукция и сельскохозяйственные товары, экспорт составил 1,9 миллиарда и 758 миллионов рублей соответственно.В структуре экспорта Абхазии важное место занимает рыбная продукция - объемы ее вывоза в этом году заметно спали. Было экспортировано 472 тонны рыбьего жира (на 4 948 тонн меньше, чем в прошлом году) и 1252 тонны рыбной муки (на 9500 тонн меньше).За шесть месяцев 2023 года в бюджет республики поступило более 1,5 миллиарда рублей таможенных платежей, на 195,5 миллиона рублей больше, чем было запланировано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-pyat-mesyatsev-prevysili-1-milliard-160-millionov-rubley-1046176301.html

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