https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-iyulya-1046782933.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием циклона с юга и прохождения атмосферных фронтов с северо-запада. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами затяжной дождь, переходящий в ливневый с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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