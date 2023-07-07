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Сотрудничество Сухума и Москвы обсудили Аслан Бжания и Сергей Черемин
Сотрудничество Сухума и Москвы обсудили Аслан Бжания и Сергей Черемин
Администрация Сухума и правительство Москвы планируют подписать программу сотрудничества в субботу, 8 июля. 07.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-07T13:05+0300
2023-07-07T13:05+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.Сергей Черемин поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в праздновании Дня города Сухума."Сегодня в Абхазии находится очень большая делегация правительства Москвы. Это не только мои коллеги, представляющие различные департаменты правительства, но и в том числе президент московской Торгово-промышленной палаты. Мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями, рассматриваем возможности инвестиций, в том числе в туристическую отрасль, потому что Абхазия стала одним из любимых направлений для туризма", – сказал Черемин.Республика нуждается в стимулировании развития туристической отрасли, так как обладает огромным потенциалом, добавил он."Мы планируем подписать программу сотрудничества с мэрией Сухума, и я очень рад, что наши контакты носят очень активный деловой характер. Буквально несколько дней назад министр внутренних дел Абхазии находился у нас в гостях, осматривал объекты в том числе наш центр управления дорожным движением. Я знаю, что это тоже одна из важных и актуальных проблем, мы будем стараться помогать в решении этого вопроса – обеспечении безопасности на дорогах, управлении транспортными потоками", – подчеркнул Сергей Черемин.Также он отметил, что планируется развивать сотрудничество между Москвой и Сухумом в области здравоохранения и образования."Будем продолжать помогать с оборудованием. Москва сегодня – один из лидеров в мире по качеству среднего образования. Существует уникальная платформа "московская электронная школа", и мы хотели бы в рамках нашего визита все это рассказать нашим коллегам, пригласить их в Москву и показать успехи в области цифровизации", – сказал Черемин.В завершение встречи президент Аслан Бжания еще раз поблагодарил делегацию из Москвы за посещение Абхазии и отметил, что личные контакты будут большим стимулом, который будет подталкивать стороны к взаимовыгодному сотрудничеству.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/vstrecha-glavy-mvd-abkhazii-i-zamministra-vnutrennikh-del-rossii-sostoyalas-v-moskve-1046738953.html
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Сотрудничество Сухума и Москвы обсудили Аслан Бжания и Сергей Черемин
13:05 07.07.2023 (обновлено: 13:18 07.07.2023)
Администрация Сухума и правительство Москвы планируют подписать программу сотрудничества в субботу, 8 июля.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.
"Москва для нас, старшего поколения, остается столицей нашей общей большой великой Родины. Я очень рад, что вы устанавливаете особенные отношения со столицей Абхазии, с городом Сухумом", – подчеркнул Бжания, приветствуя гостя.
Сергей Черемин поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в праздновании Дня города Сухума.
"Сегодня в Абхазии находится очень большая делегация правительства Москвы. Это не только мои коллеги, представляющие различные департаменты правительства, но и в том числе президент московской Торгово-промышленной палаты. Мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями, рассматриваем возможности инвестиций, в том числе в туристическую отрасль, потому что Абхазия стала одним из любимых направлений для туризма", – сказал Черемин.
Республика нуждается в стимулировании развития туристической отрасли, так как обладает огромным потенциалом, добавил он.
"Мы планируем подписать программу сотрудничества с мэрией Сухума, и я очень рад, что наши контакты носят очень активный деловой характер. Буквально несколько дней назад министр внутренних дел Абхазии находился у нас в гостях, осматривал объекты в том числе наш центр управления дорожным движением. Я знаю, что это тоже одна из важных и актуальных проблем, мы будем стараться помогать в решении этого вопроса – обеспечении безопасности на дорогах, управлении транспортными потоками", – подчеркнул Сергей Черемин.
Также он отметил, что планируется развивать сотрудничество между Москвой и Сухумом в области здравоохранения и образования.
"Будем продолжать помогать с оборудованием. Москва сегодня – один из лидеров в мире по качеству среднего образования. Существует уникальная платформа "московская электронная школа", и мы хотели бы в рамках нашего визита все это рассказать нашим коллегам, пригласить их в Москву и показать успехи в области цифровизации", – сказал Черемин.
В завершение встречи президент Аслан Бжания еще раз поблагодарил делегацию из Москвы за посещение Абхазии и отметил, что личные контакты будут большим стимулом, который будет подталкивать стороны к взаимовыгодному сотрудничеству.