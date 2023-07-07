За любовь и верность: самые преданные семейные пары наградили в Сухуме
16:04 07.07.2023 (обновлено: 16:10 07.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук День семьи в Посольстве России
© Sputnik / Томас Тхайцук
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти Святых князя Петра и его жены Февронии.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественная церемония награждения семейных пар медалью "За любовь и верность" в преддверии праздника состоялась в Посольстве России в Абхазии.
"Мне кажется, что День семьи, любви и верности, с одной стороны, достаточно душевный, с другой стороны, чистый, с третьей стороны, в какой-то степени интимный праздник, потому что он касается, прежде всего тех людей, которые живут вместе долго, это очень важно. Это, мне кажется, особенно важно здесь, в Абхазии, так как, по моему мнению, это та страна, которая сохраняет нравственные ценности, которые есть у людей", – сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
Важность создания, сохранения и уважительного отношения к семье отметил глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа.
"Когда хорошему человеку попадается хорошая, верная и честная жена – это великая радость, в такой семье рождаются здоровые и счастливые дети. Дай Бог, чтобы семьи, которые сегодня будут награждать, были примером для всех семей нашей страны и за ее пределами, во всем мире", – подчеркнул Аплиаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук День семьи в Посольстве России
День семьи в Посольстве России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Памятными медалями и грамотами были награждены супруги Константин и Ирина Думава, Геворк и Варсеник Гараняны, Константин и Наталья Эйдис.
Медаль "За любовь и верность" – общественная награда, учрежденная указом президента России Владимира Путина в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Согласно положению, медалью награждаются граждане России и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.