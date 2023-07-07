https://sputnik-abkhazia.ru/20230707/za-lyubov-i-vernost-samye-predannye-semeynye-pary-nagradili-v-sukhume-1046770941.html

За любовь и верность: самые преданные семейные пары наградили в Сухуме

За любовь и верность: самые преданные семейные пары наградили в Сухуме

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти Святых князя Петра и его жены Февронии. 07.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-07T16:04+0300

2023-07-07T16:04+0300

2023-07-07T16:10+0300

в абхазии

абхазия

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/07/1046769189_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_da246e2ef1173eb5fd1b2b98727fd095.jpg

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественная церемония награждения семейных пар медалью "За любовь и верность" в преддверии праздника состоялась в Посольстве России в Абхазии.Важность создания, сохранения и уважительного отношения к семье отметил глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа."Когда хорошему человеку попадается хорошая, верная и честная жена – это великая радость, в такой семье рождаются здоровые и счастливые дети. Дай Бог, чтобы семьи, которые сегодня будут награждать, были примером для всех семей нашей страны и за ее пределами, во всем мире", – подчеркнул Аплиаа.Памятными медалями и грамотами были награждены супруги Константин и Ирина Думава, Геворк и Варсеник Гараняны, Константин и Наталья Эйдис.Медаль "За любовь и верность" – общественная награда, учрежденная указом президента России Владимира Путина в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.Согласно положению, медалью награждаются граждане России и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/kvoty-na-obuchenie-i-karta-sootechestvennika-intervyu-evgeniya-primakova-1046569486.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости